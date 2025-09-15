باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - طبس کویر سبزی که نخل هایش مروارید شیرین بیابان را به ثمر نشاندهاند.
این روزها نخلستانهای طبس حال و هوای برداشت خرما دارند.
سنتها هنوز زندهاند؛ برداشت خرما در طبس تلفیقی از تجربه نسلها و تلاش امروز کشاورزان است.
یکی از نخلکاران طبس میگوید: رقم خرمای ما کبکاب است رقمهای دیگر هم داریم، اما هنوز به باردهی نرسیده است.
او ادامه میدهد: به صورت تک چینی روزی ۳۰ تا ۴۰ کیلو خرما برداشت میکنیم.
خرما فقط محصولی اقتصادی نیست، برکتی است که با فرهنگ دینی و زندگی مردم گره خورده است؛ عمده کشاورزان زکات خرما را هم زمان برداشت کنار میگذارند.
دیگر نخلکار طبس میگوید: هر سال ۵۰ بسته خرما آماده میکنیم و به عنوان زکات کنار میگذاریم.
هرچند خرمای طبس شیرین است، اما سختیهای راه نیز کم نیست.
بیشتر بخوانید
بندگی رئیس اتاق اصناف کشاورزی طبس گفت: دو مشکل عمده نخکاران شهرستان طبس یکی کمبود نیروی کار و دیگری ارتفاع درختان خرما است.
ارقام خرمای طبس از نوع کبکاب تا پیاروم هر کدام جایگاه ویژهای در بازار دارند.
الله بخش پور مدیر جهاد کشاورزی طبس گفت: سطح زیر کشت نخیلات شهرستان طبس هزار و ۱۵۰ هکتار است که از این میزان ۸۶۰ هکتار بارده هست.
او افزود: پیش بینی میشود ۳ هزار و ۵۰۰ تن خرما از نخیلات شهرستان برداشت شود که با این تولید شهرستان طبس مقام اول در خراسان جنوبی از نظر تولید خرما را به خود اختصاص داده است.
خرمای طبس هم بازار محلی را شیرین کرده و هم راهی بازارهای بزرگ کشور میشود.
خرما یادگار شیرین طبس است؛ ثمرهای که از دل کویر میروید و طعم زندگی را دوچندان میکند.
از نخلستانهای سرسبز تا سفرههای با برکت مردم این محصول شیرین یعنی خرما نتیجه تلاش باغداران شهرستان طبس است.