باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه المیادین، نشست اضطراری سران کشور‌های عربی و اسلامی در دوحه قطر بدون هیچ دستاوردی در مقابله عملی با رژیم صهیونیستی و فقط با قرائت یک بیانیه پایان خواهد یافت.

در پیش نویس بیانیه پایانی نشست اضطراری سران کشور‌های عربی و اسلامی، بر محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به پایتخت قطر تاکید شده است.

محکومیت نسل کشی در نوار غزه و شهرک سازی در کرانه باختری از دیگر بند‌های این بیانیه است.

براساس این پیش نویس، تجاوز رژیم صهیونیستی به دوحه تهدید کننده همه دستاورد‌های مسیر برقراری روابط طبیعی با رژیم اسرائیل برشمرده شده است.

در پیش نویس بیانیه پایانی نشست اضطراری سران کشور‌های عربی و اسلامی در دوحه همچنین، آمده است: حمله رژیم صهیونیستی به قطر تلاش‌های میانجیگرانه بین المللی برای توقف جنگ در نوار غزه را تهدید می‌کند.

سران کشور‌های عربی و اسلامی در بیانیه پایانی نشست دوحه از تلاش‌های قطر، مصر و آمریکا برای توقف جنگ و بازگشت آرامش به نوار غزه حمایت می‌کنند.

در این بیانیه همچنین بر ضرورت ایستادگی در مقابل طرح اسرائیل برای تثبیت واقعیت‌های جدید در منطقه تاکید و نسبت به پیامد‌های الحاق اراضی جدید فلسطین به سرزمین‌های اشغالی هشدار داده شده است.

به نوشته المیادین، سران کشور‌های عربی و اسلامی در بیانیه پایانی نشست دوحه تاکید می‌کنند که صلح در خاورمیانه فقط با پایبندی و اعتراف به حقوق ملت فلسطین و طرح صلح عربی امکان پذیر است.

هواپیما‌های رژیم صهیونیستی عصر سه‌شنبه- ۱۸ شهریور- ضمن تجاوز به حریم هوایی قطر، اهدافی را در شهر دوحه پایتخت این کشور بمباران کردند.

مکان این بمباران محل برگزاری نشست هیأت بلندپایه حماس به ریاست خلیل الحیه در منطقه کاتارا بود. براساس آخرین گزارش‌ها با وجود انفجار‌های شدید و ایجاد ستون‌های دود غلیظ در آسمان دوحه، اعضای هیات حماس آسیبی ندیدند.

وزارت امور خارجه، رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت این اقدام بر ضرورت مقابله با ماجراجویی‌های رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

بسیاری از کشور‌های جهان هم این حمله را محکوم کردند. وزارت خارجه قطر نیز این حمله را «عملی بزدلانه و نقض آشکار حقوق بین‌الملل» خواند و هشدار داد که دوحه در برابر این اقدام بی‌پروا، سکوت نخواهد کرد.

نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی روز یکشنبه ۲۳ شهریور در دوحه پایتخت قطر و با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر آغاز شد.

اجلاس اضطراری وزرای امور خارجه اسلامی - عربی بنا به درخواست قطر برای بررسی موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به این کشور برگزار شد.

این اجلاس مقدمه نشست سران اسلامی - عربی بود که برای امروز دوشنبه برنامه‌ریزی شده است.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران به نمایندگی از کشورمان در اجلاس سران شرکت خواهد کرد.

منبع: ایرنا