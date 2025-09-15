شبکه المیادین پیش‌نویس بیانیه پایانی نشست اضطراری سران کشور‌های عربی و اسلامی در دوحه را منتشر کرده که در آن تنها به محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به پایتخت قطر اکتفا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه المیادین، نشست اضطراری سران کشور‌های عربی و اسلامی در دوحه قطر بدون هیچ دستاوردی در مقابله عملی با رژیم صهیونیستی و فقط با قرائت یک بیانیه پایان خواهد یافت.

در پیش نویس بیانیه پایانی نشست اضطراری سران کشور‌های عربی و اسلامی، بر محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به پایتخت قطر تاکید شده است.

محکومیت نسل کشی در نوار غزه و شهرک سازی در کرانه باختری از دیگر بند‌های این بیانیه است.

براساس این پیش نویس، تجاوز رژیم صهیونیستی به دوحه تهدید کننده همه دستاورد‌های مسیر برقراری روابط طبیعی با رژیم اسرائیل برشمرده شده است.

در پیش نویس بیانیه پایانی نشست اضطراری سران کشور‌های عربی و اسلامی در دوحه همچنین، آمده است: حمله رژیم صهیونیستی به قطر تلاش‌های میانجیگرانه بین المللی برای توقف جنگ در نوار غزه را تهدید می‌کند.

سران کشور‌های عربی و اسلامی در بیانیه پایانی نشست دوحه از تلاش‌های قطر، مصر و آمریکا برای توقف جنگ و بازگشت آرامش به نوار غزه حمایت می‌کنند.

در این بیانیه همچنین بر ضرورت ایستادگی در مقابل طرح اسرائیل برای تثبیت واقعیت‌های جدید در منطقه تاکید و نسبت به پیامد‌های الحاق اراضی جدید فلسطین به سرزمین‌های اشغالی هشدار داده شده است.

به نوشته المیادین، سران کشور‌های عربی و اسلامی در بیانیه پایانی نشست دوحه تاکید می‌کنند که صلح در خاورمیانه فقط با پایبندی و اعتراف به حقوق ملت فلسطین و طرح صلح عربی امکان پذیر است.

هواپیما‌های رژیم صهیونیستی عصر سه‌شنبه- ۱۸ شهریور- ضمن تجاوز به حریم هوایی قطر، اهدافی را در شهر دوحه پایتخت این کشور بمباران کردند.

مکان این بمباران محل برگزاری نشست هیأت بلندپایه حماس به ریاست خلیل الحیه در منطقه کاتارا بود. براساس آخرین گزارش‌ها با وجود انفجار‌های شدید و ایجاد ستون‌های دود غلیظ در آسمان دوحه، اعضای هیات حماس آسیبی ندیدند.

وزارت امور خارجه، رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت این اقدام بر ضرورت مقابله با ماجراجویی‌های رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

بسیاری از کشور‌های جهان هم این حمله را محکوم کردند. وزارت خارجه قطر نیز این حمله را «عملی بزدلانه و نقض آشکار حقوق بین‌الملل» خواند و هشدار داد که دوحه در برابر این اقدام بی‌پروا، سکوت نخواهد کرد.

نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی روز یکشنبه ۲۳ شهریور در دوحه پایتخت قطر و با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر آغاز شد.

اجلاس اضطراری وزرای امور خارجه اسلامی - عربی بنا به درخواست قطر برای بررسی موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به این کشور برگزار شد.

این اجلاس مقدمه نشست سران اسلامی - عربی بود که برای امروز دوشنبه برنامه‌ریزی شده است.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران به نمایندگی از کشورمان در اجلاس سران شرکت خواهد کرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: نوار غزه ، حمله پهپادی ، صهیونیستی
تلاش برای حمله به پایگاه آمریکا در عراق
اعتراف رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی: شکست حماس حتی با اشغال غزه ممکن نیست
بنا بر نتایج یک نظرسنجی؛ ۵۷ درصد از صهیونیست‌ها مخالف اشغال شهر غزه هستند
لهستان: روسیه به دنبال آزمایش ناتو بود
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
این ها حاضرند مردمشون عوض پول و نوکری هم بفروشند چه برسه به ملت فلسطین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۹:۳۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
قطر مقابله به مثل کرد. در نقشه های هوایی ،نام اسرائیل را به سرزمین های فلسطینی ، تغییر داد.
اسرائیل رو با خاک یکسان کرد ، اینقدر سنگ دلی هم خوب نیست ، قدری رحم کن.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
لعن الله علی قوم الحماقین..
مردم عزیز و مظلوم غزه خم به ابرو نیاورید..درسته که تک و تنها گوشه رینگ هستین..اما بدانید که خدا هم تنهاست..
چیزی تا ته ماجرا نمانده..وعده خدا قطعا تحقق خواهد یافت و آن نابودی ظالم است و پیروزی مظلوم..
اللهم عجل لولیک فرج ?
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
کشورهای عربی نام خودشان را به عنوان ترسوترین کشورهای جهان در اذهان عمومی تمامی ملت‌ها ثبت کرده اند.ارزش اعراب را به حد اقل رساندن اگر یمن نبود عرب دیگر معنایی نداشت .خاک بر سر ملتی که اینقدر تحقیر را بپذیرد و جرات دفاع از مردم مظلوم عرب فلسطینی را نداشته باشد و خاک بر سر کشورهای عربی که جرات حتی مقابله کلامی اسرائیل را ندارند و میلیاردها دلار باج می دهند تا بیشتر در جهان تحقیر بشوند و درود بر آزاد مردان عربی که مرعوب دشمن نشدن
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
از عربهایی که اقتصاد امنیت انها وابسته به امریکا واسرائیل هست چه انتظاری دارید
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
اخه شما نگاه کن،طرف رییس جمهور یه کشوره،با دمپایی اومده تو اجلاس،با دمپایی،،حرفی نیس
۱
۳
پاسخ دادن
