باشگاه خبرنگاران جوان- درابتدا محمدرضا مشهدی با ارائه گزارشی ازسوابق و روند برگزاری همام نقش بهزیستی را در ارتقاء کیفی و کمی این رویداد فرهنگی-هنری حائز اهمیت دانست.

وی با اشاره به مشارکت بهزیستی درجشنواره‌های ادوار گذشته‌شان تشکر؛ نقش «سمن»‌ها به عنوان بازو‌های اجرایی سازمان‌های دولتی در پیشبرد اهدافشان مهم ارزیابی کرد.

در ادامه؛ رئیس بهزیستی کشور بهتشریح اقدامات بعمل آمده توسط بهزیستی درحوزهمعلولین پرداخت.

به گفته وی درکنار خدمات ارائه شده به معلولین؛ ابعاد معنوی، ورزشی و هنری نیز مورد توجه جدی سازمان بهزیستی قرار گرفته است.

حسینی برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری توسطسمن‌ها را مهم و در راستای اهداف این سازمان برشمرد و افزود: بزودی بزرگترین خانه هنر معلولین کشور توسط بهزیستی در تهران گشایش می‌یابد.

وی ایجاد بازارچه اینترنتی معلولین با رویکردصنایع دستی، برگزاری جشنواره تئاتر معلولین با رویکرد هنری و همچنین توجه به بخش مسکن و اشتغال را ازبرنامه‌های مهم سازمان بهزیستی ذکر کرد.

حسینی سیاست سازمان را ایجاد چرخه زندگی با استفاده از ابزار مختلفی از جمله هنر عنوان کرد.

در خاتمه رئیس بهزیستی کشور با حمایت از اقدامات جریانسازی همچون جشنواره بین المللی همام، از تخصیص وام قرض الحسنه ۱۵۰ میلیون تومانی اشتغال به برگزیدگان جشنواره چهارم خبر داد.