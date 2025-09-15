 در نشستی میان رئیس بهزیستی کشور و دبیر چهارمین جشنواره همام؛ نحوه مشارکت وهمکاری‌های فی مابین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- درابتدا محمدرضا مشهدی با ارائه گزارشی ازسوابق و روند برگزاری همام نقش بهزیستی را در ارتقاء کیفی و کمی این رویداد فرهنگی-هنری حائز اهمیت دانست.

 وی با اشاره به مشارکت بهزیستی درجشنواره‌های ادوار گذشته‌شان تشکر؛ نقش «سمن»‌ها به عنوان بازو‌های اجرایی سازمان‌های دولتی در پیشبرد اهدافشان مهم ارزیابی کرد. 

در ادامه؛  رئیس بهزیستی کشور بهتشریح اقدامات بعمل آمده توسط بهزیستی درحوزهمعلولین پرداخت. 

به گفته وی درکنار خدمات ارائه شده به معلولین؛ ابعاد معنوی، ورزشی و هنری نیز مورد توجه جدی سازمان بهزیستی قرار گرفته است.

حسینی برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری توسطسمن‌ها را مهم و در راستای اهداف این سازمان برشمرد و افزود: بزودی بزرگترین خانه هنر معلولین کشور توسط بهزیستی در تهران گشایش می‌یابد.

وی ایجاد بازارچه اینترنتی معلولین با رویکردصنایع دستی، برگزاری جشنواره تئاتر معلولین با رویکرد هنری و همچنین توجه به بخش مسکن و اشتغال را ازبرنامه‌های مهم سازمان بهزیستی ذکر کرد.

حسینی سیاست سازمان را ایجاد چرخه زندگی با استفاده از ابزار مختلفی از جمله هنر عنوان کرد.

در خاتمه رئیس بهزیستی کشور با حمایت از اقدامات جریانسازی همچون جشنواره بین المللی همام، از تخصیص وام قرض الحسنه ۱۵۰ میلیون تومانی اشتغال به برگزیدگان جشنواره چهارم خبر داد.

برچسب ها: جشنواره ، همام
خبرهای مرتبط
افتتاح نگارخانه «همام» در آستانه روز جهانی معلولین
دولت عربستان هرسال خدمات بیشتری به زائران ارائه می‌دهد
دبیر چهارمین جشنواره بین المللی همام؛
مدرک بین المللی هنر به برگزیدگان برتر جشنواره چهارم اعطاء می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یک حبّ قرص زندگی‌ام را تباه کرد
پیشنهاد شومی که از زندانی قاتل ساخت
احتمال اجرای کامل دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ تا پایان هفته
کشف بیش از ۱۱ تن مواد مخدر با هوشیاری مرزبانان
میدری: شرکت‌های بزرگ صنعتی آماده ساخت مسکن کارگری هستند
استاندار تهران: برنامه‌ای جامع و مرحله‌به‌مرحله برای تأمین پایدار برق تهران تدوین شود
زنگ آغاز مهر در منطقه ۸ با یاد شهید دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه، آرمین باکویی
بهزیستی کشور به برگزیدگان منتخب جشنواره «همام» وام قرض الحسنه اشتغال اعطا می‌کند
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در بزرگراه ها و معابر تهران
اعمال قانون ۴ هزار وسیله نقلیه به علت عدم رعایت مقررات حمل بار
آخرین اخبار
مراحل صدور سند مالکیت برای ساختمان‌های فاقد سند رسمی
اعتراض به جرایم رانندگی غیرحضوری شد
۳ جایگاه سوخت کوچک‌مقیاس در دست احداث است
بهزیستی کشور به برگزیدگان منتخب جشنواره «همام» وام قرض الحسنه اشتغال اعطا می‌کند
اعمال قانون ۴ هزار وسیله نقلیه به علت عدم رعایت مقررات حمل بار
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در بزرگراه ها و معابر تهران
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
کشف بیش از ۱۱ تن مواد مخدر با هوشیاری مرزبانان
زنگ آغاز مهر در منطقه ۸ با یاد شهید دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه، آرمین باکویی
پیشنهاد شومی که از زندانی قاتل ساخت
یک حبّ قرص زندگی‌ام را تباه کرد
میدری: شرکت‌های بزرگ صنعتی آماده ساخت مسکن کارگری هستند
استاندار تهران: برنامه‌ای جامع و مرحله‌به‌مرحله برای تأمین پایدار برق تهران تدوین شود
احتمال اجرای کامل دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ تا پایان هفته
تامین اعتبارات لازم برای هوشمندسازی مناطق حفاظت شده با دستور رئیس‌جمهور 
لزوم آموزش تاب‌آوری به فرزندان + فیلم
شناسایی ۶۶۰ سایت متخلف اقتصادی توسط پلیس
در ایجاد انحصار زور دولت و حکومت از بخش خصوصی بیشتر است
مانعی به نام مهریه سنگین، سر راه زوج‌های جوان + فیلم
لزوم همکاری پلیس و دادستانی برای نظارت بر مجرمین سابقه‌دار
پدر تهرانی پسرش را با ضربات چکش در خواب به قتل رساند
افزایش ۳۰ درصدی ترافیک تهران در هفته اول مهر
محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز
دادگاه‌های تالی علل نقض آرا را به صورت مستدل بیان کنند
دستگیری ۲ کلاهبردار شبکه هرمی با ۱۸ میلیارد تومان کلاهبرداری
طرح مسکن کارگری با حضور رئیس‌جمهور رونمایی می‌شود
دستگیری قاتل متواری پس از ۱۴ سال فرار در تهران
کیفرخواست پرونده قتل محیط بان پارک ملی گلستان صادر شد
انتقال اشجار به پادگان نیروی زمینی سپاه/ خشک‌شدن درختان نتیجه اهمال پادگان است
اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران