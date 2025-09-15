جانفداهای آن باریکه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06cc\u06a9 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0647 \u0646\u0627\u0648\u06af\u0627\u0646 \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631\u06cc \u00ab\u0635\u0645\u0648\u062f\u00bb \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u06f1\u06f5 \u0632\u0646 \u0627\u0632 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0633\u0631\u0646\u0634\u06cc\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f. \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u06f8 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0628\u0646\u062f\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0648\u0646\u0633 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u0646\u0648\u0627\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u062a\u0631\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f.\n\u00a0\n