جانفداهای آن باریکه + فیلم

یک کشتی دیگر زنانه به ناوگان پایداری «صمود» پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک کشتی دیگر به ناوگان پایداری «صمود» پیوست که ۱۵ زن از کشور‌های مختلف جهان سرنشین این کشتی هستند. تاکنون ۸ کشتی بندری در تونس را به سمت نوار غزه ترک کرده اند.

 

