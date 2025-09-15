دامپزشک معتمد اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران از تجهیز مرال‌ها به ردیاب‌های ویژه‌ای که توسط دانشگاه تربیت مدرس نور طراحی و تولید شده‌اند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - دکتر بهرنگ اکرامی، دامپزشک معتمد اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت:در چارچوب اجرای سال دوم پروژه بازوحشی‌سازی مرال در جنگل آموزشی دانشگاه تربیت مدرس نور، دو مرال نر و دو مرال ماده که طی هفته گذشته به این سایت منتقل شده بودند، پس از اقدامات دامپزشکی و مراقبت‌های لازم، به ردیاب‌های ویژه‌ای که توسط دانشگاه تربیت مدرس  طراحی و تولید شده‌اند، مجهز شدند.

او افزود: نصب این ردیاب‌ها گامی مهم در پایش علمی و دقیق وضعیت مرال‌ها پس از رهاسازی است و امکان بررسی رفتار، جابه‌جایی و میزان بقا در زیستگاه طبیعی را فراهم می‌کند.

اکرامی گفت: بومی‌سازی و تولید این ردیاب‌ها در داخل کشور، نقطه عطفی در پیوند میان علم دانشگاهی و مدیریت حیات‌وحش است و ارزش افزوده‌ای برای پروژه‌های حفاظتی به شمار می‌رود.

او افزود: با تجهیز مرال‌ها به ردیاب و آماده‌سازی برای رهاسازی، مرحله دوم پروژه بازوحشی‌سازی مرال وارد فاز اجرایی خود شد و می‌تواند الگویی ملی برای احیای گونه‌های شاخص جنگل‌های هیرکانی محسوب شود.

