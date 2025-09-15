با افزایش حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه، قیمت نفت در بازار‌های جهانی اندکی افزایش یافت و ثبات خود را حفظ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت امروز دوشنبه با ارزیابی سرمایه‌گذاران از تاثیر اندک حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه که ممکن است صادرات نفت خام و سوخت این کشور را مختل کند، تغییر چندانی نکرد. در همین حال، آنها همچنین رشد تقاضای آمریکا برای سوخت را زیر نظر دارند.

تا ساعت ۰۰:۰۹ به وقت گرینویچ، قیمت قرارداد‌های آتی نفت خام برنت با سه سنت افزایش به ۶۷.۰۲ دلار در هر بشکه رسید. قیمت قرارداد‌های آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با ۸ سنت افزایش به ۶۲.۷۷ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت قرارداد‌ها در هفته گذشته بیش از ۱درصد افزایش یافت، زیرا اوکراین حملات خود را علیه زیرساخت‌های نفتی روسیه، از جمله بزرگترین پایانه صادرات نفت در بندر پریمرسک و یکی از دو پالایشگاه بزرگ روسیه تشدید کرد.

تحلیلگران در جی‌پی مورگان به سرپرستی ناتاشا کانوا در یادداشتی گفتند: «این حمله نشان‌دهنده آمادگی فزاینده برای ایجاد اختلال در بازار‌های جهانی نفت است که ممکن است فشار صعودی بر قیمت نفت را افزایش دهد.»  آنها به حمله به پریمرسک اشاره داشتند.

در همین راستا فشار‌ها بر روسیه در حال افزایش است. روز یکشنبه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تایید کرد که آماده است تا تحریم‌هایی علیه روسیه اعمال کند، اما اروپا باید به گونه‌ای عمل کند که متناسب با واشنگتن باشد.

سرمایه‌گذاران همچنین مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین در مادرید را که از روز یکشنبه آغاز شد، زیر نظر دارند. این مذاکرات در حالی برگزار می‌شود که واشنگتن از متحدان خود خواسته است به دلیل خرید نفت روسیه، تعرفه‌های گمرکی بر واردات از چین اعمال کنند.

منبع: العربیه

برچسب ها: قیمت نفت ، بازار جهانی نفت
خبرهای مرتبط
افزایش قیمت نفت پس از حمله اسرائیل به قطر
افزایش قیمت نفت در پی کاهش سرعت تولید اوپک پلاس
افزایش قیمت نفت درپی نگرانی در مورد عرضه روسیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار رژیم صهیونیستی برای تخلیه الحدیده یمن
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
آغاز جاسوس‌زدایی هواپیمای هدیه شده قطر به ترامپ
اردوغان: از نظر ایدئولوژیک، نتانیاهو مانند یکی از بستگان هیتلر است
ترامپ: زلنسکی در نهایت باید به توافقی با روسیه برسد
نتانیاهو با ترامپ دیدار می‌کند
ایران و هند به رزمایش نظامی زاپاد روسیه و بلاروس پیوستند
حمله موشکی و پهپادی یمن به اهداف حساس در سرزمین‌های اشغالی
سواستفاده مکرون از رسمیت شناختن فلسطین برای انتخابات
اسرائیل با ۱۲ حمله هوایی بندر الحدیده را هدف قرار داد
آخرین اخبار
اولین بسته‌های کمک تسلیحاتی دولت ترامپ برای اوکراین تأیید شد
حمله موشکی و پهپادی یمن به اهداف حساس در سرزمین‌های اشغالی
نتانیاهو با ترامپ دیدار می‌کند
گوترش: اسرائیل به مذاکره جدی برای آتش‌بس در غزه علاقه‌ای ندارد
ایران و هند به رزمایش نظامی زاپاد روسیه و بلاروس پیوستند
حمله موشکی یمن به اراضی اشغالی
اتحادیه اروپا ممنوعیت کامل ورود گردشگران روسی را بررسی می‌کند
بلژیک از تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل حمایت می‌کند
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
اسرائیل با ۱۲ حمله هوایی بندر الحدیده را هدف قرار داد
ترامپ: زلنسکی در نهایت باید به توافقی با روسیه برسد
لهستان: بیش از ۶۰ هزار نیرو در رزمایش نظامی «مدافع آهنین» شرکت می‌کنند
سفیر روسیه در دانمارک در پی حادثه پهپاد‌ها احضار شد
پارلمان اروپا در مورد دو طرح عدم اعتماد به رئیس کمیسیون رأی‌گیری می‌کند
هشدار رژیم صهیونیستی برای تخلیه الحدیده یمن
تاکید امیر قطر بر روابط راهبردی با آمریکا در دیدار با روبیو
سواستفاده مکرون از رسمیت شناختن فلسطین برای انتخابات
اردوغان: از نظر ایدئولوژیک، نتانیاهو مانند یکی از بستگان هیتلر است
اسرائیل اعتراف کرد: ۸۵۰ هدف در غزه را بمباران کرده‌است
مادورو: ونزوئلا آماده مبارزه مسلحانه است
آغاز جاسوس‌زدایی هواپیمای هدیه شده قطر به ترامپ
کمیسیون اروپا: اقداماتی علیه اسرائیل اتخاذ خواهیم کرد
روبیو در سفر به تل آویو به تونل‌های زیر مسجد الاقصی رفت
از صبرا و شتیلا تا غزه: خاورمیانه گرفتار در چرخه خشونت قاتلان مصون غربی
برخورد کشتی‌های چینی و فیلیپینی در دریای چین جنوبی
بسته نوزدهم تحریم‌های اروپا علیه روسیه به تعویق می‌افتد
سفر رسمی رئیس امارات به جمهوری آذربایجان
بیش از ۶۰ شهید در نوار غزه ظرف چند ساعت
ارائه آخرین گزارش اوتنبایوا درباره افغانستان به شورای امنیت
واکنش اسرائیل به گزارش سازمان ملل درباره نسل‌کشی در غزه