باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت امروز دوشنبه با ارزیابی سرمایه‌گذاران از تاثیر اندک حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه که ممکن است صادرات نفت خام و سوخت این کشور را مختل کند، تغییر چندانی نکرد. در همین حال، آنها همچنین رشد تقاضای آمریکا برای سوخت را زیر نظر دارند.

تا ساعت ۰۰:۰۹ به وقت گرینویچ، قیمت قرارداد‌های آتی نفت خام برنت با سه سنت افزایش به ۶۷.۰۲ دلار در هر بشکه رسید. قیمت قرارداد‌های آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با ۸ سنت افزایش به ۶۲.۷۷ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت قرارداد‌ها در هفته گذشته بیش از ۱درصد افزایش یافت، زیرا اوکراین حملات خود را علیه زیرساخت‌های نفتی روسیه، از جمله بزرگترین پایانه صادرات نفت در بندر پریمرسک و یکی از دو پالایشگاه بزرگ روسیه تشدید کرد.

تحلیلگران در جی‌پی مورگان به سرپرستی ناتاشا کانوا در یادداشتی گفتند: «این حمله نشان‌دهنده آمادگی فزاینده برای ایجاد اختلال در بازار‌های جهانی نفت است که ممکن است فشار صعودی بر قیمت نفت را افزایش دهد.» آنها به حمله به پریمرسک اشاره داشتند.

در همین راستا فشار‌ها بر روسیه در حال افزایش است. روز یکشنبه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تایید کرد که آماده است تا تحریم‌هایی علیه روسیه اعمال کند، اما اروپا باید به گونه‌ای عمل کند که متناسب با واشنگتن باشد.

سرمایه‌گذاران همچنین مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین در مادرید را که از روز یکشنبه آغاز شد، زیر نظر دارند. این مذاکرات در حالی برگزار می‌شود که واشنگتن از متحدان خود خواسته است به دلیل خرید نفت روسیه، تعرفه‌های گمرکی بر واردات از چین اعمال کنند.

منبع: العربیه