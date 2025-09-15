باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حجت‌الاسلام مسعود قربانی معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با اشاره به برگزاری همایش ملی نام‌آوران علم و وقف در تهران، گفت: چهار واقف مازندرانی به عنوان برگزیده کشوری در این همایش انتخاب شدند که از سوی مسئولان ملی تجلیل می‌شوند.

او افزود: واقفین خیراندیش مازندرانی همه ساله با توجه به وقف‌هایی که انجام می‌دهند به‌عنوان واقفین برتر کشوری انتخاب می‌شوند.

قربانی اسامی واقفان برتر را به شرح زیر اعلام کرد:

جمشید حجتی‌نیا بازنشسته و حوا غلامرضایی از شهرستان رامسر بابت وقف شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۴۳۰۰ متر مربع با نیت تامین مخارج معلولان جسمی و حرکتی و سالمندان

محمد علی ابری بازنشسته از شهرستان نور بابت وقف شش دانگ عرصه اعیان ملک مسکونی به مساحت ۳۶۱ متر مربع با نیت کمک به ایتام و فقرا و مساکین و تامین جهیزیه نوعروسان

احمد کرمانشاهی بازنشسته فرهنگی از شهرستان ساری بابت وقف عرصه و اعیان زمین و ساختمان مسکونی به مساحت ۷۴۰ متر مربع با نیت عزاداری سیدالشهدا و شهادت‌های امامان