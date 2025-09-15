باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه بهداد - قاسم طالبی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم با اشاره به وضعیت ناوگان تاکسیرانی شهر قم و تعداد تاکسی‌های فعال، گفت: در حال حاضر پنج هزار و ۹۱۴ دستگاه تاکسی در قم فعالیت می‌کنند و طبق معیار ما، خودروهایی که بیش از ۱۲ سال عمر دارند، فرسوده محسوب می‌شوند.

او به چالش‌های ناشی از فرسودگی ناوگان در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و افزود: این مسئله علاوه بر کاهش ایمنی سفرهای درون‌شهری، بر منظر و زیبایی شهری تأثیر منفی گذاشته و از سوی دیگر موجب افزایش آلودگی هوا و آسیب به محیط زیست می‌شود.

طالبی درخصوص برنامه‌های نوسازی ناوگان، اظهار داشت: با اعلام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از آغاز ثبت‌نام طرح جایگزینی خودروهای فرسوده؛ متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه Nnhk.ir و تکمیل اطلاعات در Manage.nnhk.ir درخواست خود را ثبت کنند و طبق اعلام این سازمان، خودروهای فرسوده پس از اسقاط با محصولات جدید جایگزین شده و مشوق‌ها و تسهیلات ویژه‌ای برای مالکان در نظر گرفته شده است.

او افزود:وام ۴۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه برای نوسازی ناوگان تاکسی به رانندگان قمی اختصاص یافته و ثبت‌نام متقاضیان با همکاری سازمان تاکسیرانی آغاز شده است.

طالبی گفت: رانندگان تاکسی که مدل خودروهای آنان سال ۱۳۹۲ و ماقبل آن باشد، می‌توانند با مراجعه به سازمان تاکسیرانی و تکمیل مراحل اداری و فرم‌های مربوطه، جهت نوسازی ناوگان خود از این وام بهره‌مند شوند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم تصریح کرد: این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه و با بازپرداخت ۶۰ ماهه (۵ ساله) ارائه می‌شود و فرصتی بی‌نظیر پس از سال‌ها انتظار برای نوسازی ناوگان فراهم کرده است.

او با تأکید بر محدودیت زمانی و منابع کشوری گفت: رانندگان باید هرچه سریع‌تر برای هماهنگی و ثبت‌نام به سازمان تاکسیرانی مراجعه کنند. این منابع به‌صورت استثنایی در اختیار استان‌ها قرار گرفته و با توجه به شرایط اقتصادی، فرصتی بسیار مطلوب برای رانندگان است.

مدیرعامل تاکسیرانی قم در پاسخ به پرسشی درباره جایگزینی خودروهای پاک، توضیح داد: اگرچه یکی از راهکارهای اساسی، حرکت به سمت تاکسی‌های برقی و هیبریدی است، اما متأسفانه در قم زیرساخت‌های لازم از جمله ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی وجود ندارد و بدون این مقدمات امکان تحقق چنین طرحی فراهم نخواهد بود.

او با اشاره به اقدامات انجام شده برای نوسازی ناوگان فرسوده شهر، گفت: مکاتبات متعددی در این زمینه صورت گرفته و موضوع به صندوق ملی محیط زیست ارسال شده است و هدف اصلی ما بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی برای تأمین منابع مالی و ارائه تسهیلات حمایتی به رانندگان و مالکان تاکسی‌هاست.