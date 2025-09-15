باشگاه خبرنگاران جوان ـ «افسر کمربند مشکی» به کارگردانی جیسون کیم، سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ساعت ۲۳ روی آنتن میرود.
این فیلم درباره یک رزمیکار ماهر به نام لی جونگ دو است که نمیتواند از کنار کسانی که به کمک نیاز دارند به راحتی عبور کند. در این میان او به صورت اتفاقی با یک افسر نظارت بر محکومین به نام کیم سون مین آشنا شده و با او متحد میشود تا با جرم و جنایت مبارزه کرده و از آن جلوگیری کند، اما…
هنرمندانی همچون کیم وو بین، کیم سونگ کیون، لی هیون گول، لی جونگ اوک، کانگ سونگ هو، یون دائه یول، پارک جی یول، جین میسا، لی جونگ گوی، بنگ بیونگ هیون، سون سوک بائه، کیم یو هان، کانگ هیونگ سوک و ... در آن به ایفای نقش پرداختهاند.
گفتنی است، فیلم «افسر کمربند مشکی» سه شنبه شب ساعت ۲۳ پخش میشود و بازپخش آن روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.
