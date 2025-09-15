باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تولید دانش بنیان نوعی چمن کم آب بر بومی ایران + فیلم

یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید چمن کم آب بر بومی ایران شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - متخصصان شرکت دانش بنیان مستقر در دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به تولید و کاشت چمن بومی کم آب بر شدند.

 

مطالب مرتبط
تولید دانش بنیان نوعی چمن کم آب بر بومی ایران + فیلم
young journalists club

دست پر ایران در تولید داروهای ضد سرطانی + فیلم

تولید دانش بنیان نوعی چمن کم آب بر بومی ایران + فیلم
young journalists club

هدف آینده مدیر شرکت دانش بنیان برای پیشرفت بیشتر + فیلم

تولید دانش بنیان نوعی چمن کم آب بر بومی ایران + فیلم
young journalists club

تولید محلول استانداردسازی دستگاه‌های آزمایشگاهی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شرایط فعلی بازسازی ورزشگاه آزادی + فیلم
۸۲۶

شرایط فعلی بازسازی ورزشگاه آزادی + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۴
عملیات یمنی‌ها با ۴ پهپاد علیه رژیم صهیونیستی + فیلم
۷۵۶

عملیات یمنی‌ها با ۴ پهپاد علیه رژیم صهیونیستی + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۴
ایران به دلیل فیلترینگ به یکی از آلوده‌ترین شبکه‌های دنیا تبدیل شده است + فیلم
۶۷۶
معاون وزیر ارتباطات:

ایران به دلیل فیلترینگ به یکی از آلوده‌ترین شبکه‌های دنیا تبدیل شده است + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۴
اولین دارو برای سنگ کلیه آب است + فیلم
۶۶۵

اولین دارو برای سنگ کلیه آب است + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۴
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خیمه‌های آوارگان در غزه + فیلم
۵۵۷

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خیمه‌های آوارگان در غزه + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.