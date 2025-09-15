باشگاه خبرنگاران جوان- محمدجواد محمدی‌سعید امروز در جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم با تأکید بر اهمیت حمایت همه‌جانبه از نظام تعلیم و تربیت، گفت: ارتقای نظام آموزشی بدون مشارکت مردم ممکن نیست و نیازمند حرکت از نگاه هزینه‌ای به نگاه سرمایه‌ای در آموزش و پرورش هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم، افزود: دشمنان این مرز و بوم در داخل و خارج، با برنامه‌ریزی‌های هدفمند تلاش می‌کنند آینده‌سازان کشور را مورد هجوم قرار دهند و هیچ دستگاهی به اندازه آموزش و پرورش در این زمینه اثرگذار نیست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با اشاره به اهداف تحول در کلاس درس و مدرسه، تصریح کرد: نهضت توسعه ملی عدالت برای تأمین تجهیزات آموزشی با رویکرد محرومیت‌زدایی از جمله اقدامات در حال پیگیری ماست.

محمدی سعید با اشاره به پروژه‌های عمرانی در استان تاکید کرد: در حال حاضر ۹۰ پروژه آموزشی در حال ساخت داریم که از این میان ۷۰ پروژه مربوط به احداث مدارس جدید است و ۲۳ پروژه تا پایان سال تحصیلی به بهره‌برداری خواهد رسید.

او ادامه داد: دانش‌آموزان قمی در کنکور سراسری امسال نتایج بسیار درخشانی کسب کردند و شاهد کسب رتبه یک رقمی در رشته علوم تجربی بودیم.

محمدی‌سعید با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و آموزشی تصریح کرد: اجرای سه جشن در ابتدای مهر با حضور مسئولان برای دلگرمی دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم عنوان کرد: کمبود معلم و نیروی خدماتی همچنان از چالش‌های آموزش و پرورش قم است و همکاری شهرداری برای آسفالت و زیباسازی مدارس به ویژه در آستانه مهر ضروری است.