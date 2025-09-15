باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- حجت‌الله عباسیان، معاون اداره کل میراث‌فرهنگی لرستان گفت: دو طرح تصویب شده شامل ایجاد تأسیسات اقامتی-پذیرایی داخل مجتمع خدماتی رفاهی با سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد تومان و واحد پذیرایی بین‌راهی با سرمایه‌گذاری ۸ میلیارد تومان است. هر دو پروژه در شهرستان دلفان اجرا خواهند شد.

عباسیان افزود: تأسیسات اقامتی-پذیرایی با هدف ارائه خدمات رفاهی و اقامتی مناسب به مسافران در طول مسیرهای ارتباطی استان ایجاد می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ۱۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند.

وی در ادامه گفت: واحد پذیرایی بین‌راهی نیز با هدف ارائه خدمات رفاهی و غذایی به مسافران راه‌اندازی خواهد شد و ۴ نفر را به‌صورت مستقیم مشغول به کار خواهد کرد.

معاون میراث‌فرهنگی لرستان تاکید کرد: با توجه به پتانسیل‌های گردشگری دلفان، اجرای این طرح‌ها می‌تواند نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری منطقه و ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد.

وی همچنین افزود: با حمایت از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری و تسهیل فرآیندهای اداری، می‌توانیم رونق بیشتری در این صنعت شاهد باشیم. اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان آماده ارائه هرگونه حمایت و همکاری در این زمینه است.