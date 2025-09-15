باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: تصمیمات لازم با هدف حمایت از پیمانکاران متعهد، رفع تعلل در اجرای طرحها و ارتقای کیفیت پروژههای عمرانی استان بر اساس مصوبات شورای فنی اتخاذ میشود.
مهدی مجیدی اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این شورا حمایت از پیمانکاران توانمند و متعهد و همچنین رسیدگی به اختلافات میان دستگاههای اجرایی و پیمانکاران است.
مجیدی ادامه داد: پروندههایی که به دلیل تأخیر در اجرای پروژهها یا کاهش کیفیت اجرا شکل میگیرد، در این شورا مطرح و با حضور دستگاههای اجرایی، نمایندگان پیمانکاران و مشاوران ذیصلاح بررسی میشود.
او با اشاره به جلسه اخیر شورای فنی افزود: «در جلسه امروز سه پرونده در دستور کار قرار داشت که به دلیل حساسیت موضوع، بررسی یکی از آنها بیش از یک ساعت به طول انجامید و پس از بحث و تبادل نظر، جمعبندی و رأیگیری اعضا صورت گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
ابزار قانونی شورا برای برخورد با پیمانکاران
معاون استاندار لرستان خاطرنشان کرد: شورای فنی در صورت لزوم میتواند نسبت به خلع ید پیمانکار یا خاتمه پیمان اقدام کند.
وی تصریح کرد: برگزاری منظم این نشستها با هدف ارتقای کیفیت پروژههای عمرانی و جلوگیری از تعلل در اجرای طرحها در دستور کار قرار دارد و تاکنون ۶ جلسه شورا برگزار شده است.