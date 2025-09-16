فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف ۷۱۹ دستگاه ریزپرنده قاچاق و غیرمجاز از یک فروند لنج در شهرستان پارسیان خبر داد و گفت: این محموله به‌طور ماهرانه در شناور جاسازی شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛سردار علی‌اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان هرمزگان اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی گمرکات غرب استان مستقر در گمرک شیو پارسیان، در اجرای طرح رصد شناورهای ملوانی و تجاری، حین گشت‌زنی در اسکله به یک فروند لنج در حال تخلیه بار مشکوک شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضایی شهرستان و با همکاری نمایندگان بازرسی و حراست اسکله، در بازرسی دقیق از شناور، تعداد ۷۱۹ دستگاه ریزپرنده قاچاق و غیرمجاز را که به‌طور ماهرانه جاسازی شده بود کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد و تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری دیگر عاملان قاچاق این محموله ادامه دارد.

منبع:خبرگزاری پلیس 

