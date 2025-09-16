جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف سرقت میلیاری طلاجات از منزل مسکونی یکی از شهروندان زاهدانی و دستگیری۳ نفر سارق در این خصوص خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سردار "علیرضا دلیری" گفت:در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در سطح شهرستان زاهدان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود:کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیسی سرانجام موفق شدند رد پای سارقان را شناسایی و با هماهنگی قضائی در عملیاتی غافلگیرانه متهمان را دستگیر کردند.

 جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه ارزش طلای مسروقه با نظر کارشناسان بیش از ۱۰ میلیارد ریال می‌باشد.

این مقام ارشد انتظامی استان بیان کرد:متهمان در تحقیقات پلیسی علاوه بر سرقت طلاجات به چند فقره سرقت دیگر از منازل مسکونی شهروندان زاهدانی اعتراف که پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند 

سردار "علیرضادلیری" در پایان به شهروندان توصیه کرد:به هشدار‌های پلیس توجه و در زمان ترک منزل اقدامات ایمنی، پیشگیری از سرقت را رعایت، در صورت مشاهده هرگونه رفت و آمد‌های مشکوک در محل سکونت خود مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

 

پکیج امنیتی ضد هجوم گاردمن
۱۵:۳۵ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
اگر باور کردید که دزد فقط برای همسایه نیست و ممکنه شما هم مورد سرقت قرار بگیرید باااید پکیج امنیتی ضد هجوم گاردمن نصب کنید که نه تنها وقتی خونه نیستید هیچ سارقی نتونه به هیچ روشی قفلهای حفاظ و درب منزل را باز یا تخریب کنه یا از طریق بالکن، پاسیو، نورگیر یا پنجره ها وارد بشه بلکه حتی اگر در لباس مامور پلیس، آب، برق، گاز، تلفن، پیک رستوران، همسایه، سرایدار یا هر عنوان دیگه هم کاری کردند که خود شما درب را براشون باز کنید مثل معجزه نجاتتون بده
۰
۰
پاسخ دادن
