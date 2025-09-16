جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف سرقت میلیاری طلاجات از منزل مسکونی یکی از شهروندان زاهدانی و دستگیری۳ نفر سارق در این خصوص خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار "علیرضا دلیری" گفت:در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در سطح شهرستان زاهدان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود:کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیسی سرانجام موفق شدند رد پای سارقان را شناسایی و با هماهنگی قضائی در عملیاتی غافلگیرانه متهمان را دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه ارزش طلای مسروقه با نظر کارشناسان بیش از ۱۰ میلیارد ریال می‌باشد.

این مقام ارشد انتظامی استان بیان کرد:متهمان در تحقیقات پلیسی علاوه بر سرقت طلاجات به چند فقره سرقت دیگر از منازل مسکونی شهروندان زاهدانی اعتراف که پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند

سردار "علیرضادلیری" در پایان به شهروندان توصیه کرد:به هشدار‌های پلیس توجه و در زمان ترک منزل اقدامات ایمنی، پیشگیری از سرقت را رعایت، در صورت مشاهده هرگونه رفت و آمد‌های مشکوک در محل سکونت خود مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.