دبیر شورای امنیت روسیه در یک سفر کاری وارد پایتخت عراق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، روز سه‌شنبه برای یک سفر کاری وارد بغداد، پایتخت عراق شد و قرار است در جریان آن با رهبران ارشد سیاسی و نظامی این کشور دیدار‌هایی داشته باشد.

 این خبر به نقل از دفتر مطبوعاتی شورای امنیت روسیه منتشر شد.در این دیدارها، انتظار می‌رود طرف روسی عزم خود را برای ادامه تقویت و گسترش همکاری در زمینه امنیتی ابراز کند.

به گفته دفتر مطبوعاتی، علاوه بر جنبه‌های فعلی همکاری‌های دوجانبه روسیه و عراق، مسائل منطقه‌ای نیز در جریان مذاکرات بغداد مورد بحث قرار خواهد گرفت.

پیش از این یک منبع آگاه اعلام کرد که قرار است یک هیئت بلندپایه عراقی برای تهیه توافق اولیه در خصوص همکاری‌های هسته‌ای به روسیه سفر کند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان وزارت خانه‌های خارجه، انرژی، آموزش عالی و نهاد انرژی هسته‌ای طی ماه جاری به روسیه سفر خواهند کرد.

بر اساس این توافق، روسیه به عراق برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای با هدف تولید برق کمک خواهد کرد. هدف از این اقدام متنوع کردن منابع انرژی عراق و کاهش تکیه این کشور به نفت است.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: روسیه و عراق ، سرگئی شویگو
