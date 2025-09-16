باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تصاویر جنایت شب گذشته صهیونیست‌ها در غزه + فیلم

ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل شب گذشته حملات هوایی شدید و جنون‌آمیزی را علیه شهر غزه آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رژیم صهیونیستی شب گذشته حملات جنون آمیزی را در غزه انجام داده که منجر به شهادت غیرنظامیان و کودکان شده است.

ویدئو حاوی صحنه های دلخراش است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
یکی جلوی این سگ هار رو بگیره. ملاحظه چی رو میکنیم. اگه هر کس هر امکاناتی در دستش باشه اعم از موشک یا هرچی برای سرکوب رژیم صهیونی و این کار رو نکنه این چجور موجودیه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
به کدامین گناه می‌کشتید؟لعنت به شما
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
صهیون صهیون ننگت باد صهیون صهیون ننگت باد صهیون صهیون ننگت باد وظیفه خود را تمام کمال در دفاع از مظلومین بادادن این شعار صهیون شکن به نحواحسن به انجام رساندم باشد که توشه آخرت گردد بعداز 125 سال لذت از نعمات زندگانی !
۰
۶
پاسخ دادن