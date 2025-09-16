\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0634\u0628 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u062c\u0646\u0648\u0646 \u0622\u0645\u06cc\u0632\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0645\u0646\u062c\u0631 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u063a\u06cc\u0631\u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0648 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062f\u0644\u062e\u0631\u0627\u0634 \u0627\u0633\u062a.\n