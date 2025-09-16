ترامپ از روزنامه نیویورک تایمز به اتهام افترا شکایت کرد و خواستار غرامت ۱۵ میلیارد دلاری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که در فلوریدا دادخواست ۱۵ میلیارد دلاری افترا (افترای نوشتاری) علیه روزنامه نیویورک تایمز ثبت می‌کند و گفت که این روزنامه به «سخنگو و مبلِغ» حزب دموکرات تبدیل شده است.

ترامپ در پلتفرم شرکت رسانه‌های اجتماعی آمریکایی Truth Social که مالک آن است، نوشت: «امروز، افتخار بزرگی دارم که یک شکایت ۱۵ میلیارد دلاری به اتهام افترا و تهمت (به من) علیه نیویورک تایمز، یکی از بدترین و منحط‌ترین روزنامه‌های تاریخ کشورمان، مطرح کنم.»

او گفت که تایمز درباره او، خانواده‌اش، کسب‌وکارش و جنبش سیاسی‌اش دروغ گفته است و اقدام این روزنامه در حمایت از کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور پیشین را که آن را «درست در مرکز صفحه اول نیویورک تایمز» خواند، «بی‌سابقه» نامید.

او گفت: «من آن را بزرگترین کمک غیرقانونی به کمپین‌های انتخاباتی تاکنون می‌دانم. حمایت آنها از کامالا هریس در واقع در صفحه اول نیویورک تایمز به طور کامل منعکس شد، چیزی که تاکنون بی‌سابقه بوده است!»

ترامپ گفت: «برای مدت زمان بسیار زیادی به نیویورک تایمز اجازه داده شده است که آزادانه به من دروغ بگوید، تهمت و افترا بزند، و این اکنون متوقف می‌شود.»

ترامپ این دادخواست جدید را به دادخواهی قبلی خود مرتبط کرد که گفت منجر به توافق برای غرامتبزرگ با ABC/Disney و CBS/Paramount شد و آن رسانه‌ها را متهم کرد که از طریق دستکاری اسناد و تصاویر به او «تهمت» زده‌اند.

منبع: آناتولی