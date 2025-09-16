وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد ترامپ احتمالاً هفته آینده با همتای اوکراینی خود برای ادامه مذاکرات صلح دیدار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، احتمالاً هفته آینده با همتای اوکراینی خود، ولودیمیر زلنسکی، در نیویورک دیدار خواهد کرد و همچنان امیدوار است که یک توافق صلح بین کی‌یف و مسکو را میانجی‌گری کند.

ترامپ بار‌ها در صورت عدم مصالحه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را تهدید به تحریم این کشور کرده است. اما حتی با وجود تشدید حملات روسیه، که اوکراین را عصبی کرده، به این تهدیدات عمل نکرده است.

روبیو در اسرائیل به خبرنگاران گفت که ترامپ «تماس‌های متعددی با پوتین و جلسات متعددی با زلنسکی، از جمله احتمالاً بار دیگر هفته آینده در نیویورک» داشته است، جایی که رهبران برای مجمع عمومی سازمان ملل گرد هم خواهند آمد.

روبیو گفت: «او به تلاش خود ادامه خواهد داد. اگر صلح امکان‌پذیر باشد، او می‌خواهد به آن دست یابد.»

«ممکن است در مقطعی رئیس‌جمهور نتیجه بگیرد که این امر امکان‌پذیر نیست. او هنوز به آن نقطه نرسیده است، اما ممکن است به آن برسد.»

روبیو به رقمی که پیش‌تر توسط ترامپ ذکر شده بود اشاره کرد و مدعی شد که روسیه تنها در ماه ژوئیه ۲۰٬۰۰۰ سرباز در درگیری‌ها از دست داده است.

ترامپ یک ماه پیش از پوتین در آلاسکا استقبال کرد - این اولین باری بود که یک کشور غربی از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین  در سال ۲۰۲۲، به این رهبر روس اجازه بازدید می‌داد - و چند روز بعد در کاخ سفید به همراه رهبران اروپایی با زلنسکی دیدار کرد.

روبیو ادعا کرد که ترامپ در توانایی صحبت کردن هم با پوتین و هم با زلنسکی و اروپایی‌ها منحصر‌به‌فرد است.

او گفت: «اگر به نحوی او از این فرآیند کنار بکشد، یا روسیه را تحریم کند و بگوید "کار من تمام شد"، در آن صورت هیچکس دیگری باقی نمی‌ماند که بتواند پایان جنگرا میانجی‌گری کند.»

ترامپ با وعده  پایان دادن به جنگ در طول یک روز وارد کاخ سفید شد، او  جو بایدن را به دلیل حمله روسیه سرزنش کرد و از میلیارد‌ها دلار کمک ارائه شده توسط ایالات متحده به اوکراین انتقاد کرد.

در یک جلسه در ۲۸ فوریه در کاخ سفید که متحدان آمریکا را شوکه کرد، ترامپ و جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور، به طور عمومی زلنسکی را مورد سرزنش قرار دادند و او را به ناسپاسی متهم کردند و سپس به طور موقت پشتیبانی نظامی و اطلاعاتی آمریکا از اوکراین را قطع کردند.

زلنسکی از آن زمان دو بار با ترامپ ملاقات کرده و هر بار عمداً از رئیس‌جمهور آمریکا تمجید و از حمایت آمریکا قدردانی کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

