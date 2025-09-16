«بافنده بهار» به عنوان تازه‌ترین محصول مرکز انیمیشن سوره آماده نمایش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فصل اول سریال انیمیشن «بافنده بهار»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به کارگردانی امیر حقدوست و آرش سفیدروز و تهیه‌کنندگی امیر حقدوست پس از پشت سر گذاشتن مراحل تولید در ۱۳ قسمت آماده نمایش شد.

این سریال که با تکنیک کات اوت تولید شده است، قصه خواهر و برادری‌ست که دوست دارند بهار زودتر از راه برسد و پدر و مادر به یاد گذشته شروع به بافتن فرش کنند. هر شب در پای دار قالی قصه‌ای از فرش و افسانه‌های دنیای رنگ و نقش نقل می‌شود و بچه‌ها هم می‌شوند قهرمان داستان‌ها...

«بافنده بهار» جزو طرح‌هایی بود در چهارمین دوره رویداد پرتاب انیمیشن «رویازی» شرکت کرد و مرکز انیمیشن سوره برای ساخت یک سریال انیمیشن روی آن سرمایه‌گذاری کرد.

مرکز انیمیشن سوره بیش از ۱۰ عنوان سریال جدید در دست تولید و در آستانه پخش دارد که به ترتیب در نیمه دوم سال عرضه می‌شوند.

برچسب ها: انیمیشن تلویزیونی ، ساخت انیمیشن
