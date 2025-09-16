باشگاه خبرنگاران جوان - جهانبخش میرزاوند در سفر به فارس و دیدار با امام جمعه سعادت‌شهر با اشاره به نقش مهم عشایر در حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی، اظهار داشت: اهل بیت (ع)، روحانیت، ناموس و خاک وطن خطوط قرمز جامعه عشایری هستند.

او با بیان اینکه حضور روحانیت در میان عشایر همواره مایه دلگرمی آنان است، اظهار امیداواری کرد در مسیر خدمت به مردم و تحقق آرمان‌های شهدا سربلند باشیم.

رئیس سازمان امور عشایر ایران بر لزوم توجه مضاعف به مطالبات جامعه عشایری تأکید کرد و افزود: دیدار با عشایر فرصتی مغتنم است تا با همفکری و تعامل، گام‌های مؤثری برای رفع مشکلات این جامعه مولد و وفادار برداریم.

حجت‌الاسلام مسعود فرهادی امام جمعه سعادت‌شهر در نشست با رئیس سازمان امور عشایر ایران با تمجید از جایگاه عشایر در تاریخ کشور، بر ضرورت هم‌افزایی بین دستگاه‌ها برای حل مشکلات عشایر تأکید کرد.

نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با اشاره به نیاز‌های ویژه مناطق عشایری فارس، گفت: جلسات متعددی با محوریت موضوعات مرتبط با عشایر، از جمله تأمین نهاده‌های دامی در دستور کار قرار دارد.

اسفندیار عبداللهی خواستار این شد برای رفع نیاز‌های عشایر شهرستان‌های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد اقدامات جدی‌تری صورت گیرد.

منبع: روابط عمومی عشایر فارس