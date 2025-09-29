معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران درباره موضوع مطروحه درخصوص یکی از مراکز یاورشهر توضیحاتی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدامین توکلی‌زاده، درخصوص تذکر یکی از اعضای شورای شهر تهران مبنی بر فرار تعدادی از معتادان از یکی از مراکز یاورشهر، اظهار کرد: یکی از پیمانکاران در یکی از مجموعه‌ها تخلفاتی داشت که اتفاقا رئیس کمیته اجتماعی شورا نیز در بازدیدی که داشت، گزارش آن را اعلام کرد.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران همچنین تصریح کرد: با توجه به تخلفات صورت گرفته، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی با پیمانکار برخورد کرده و محدوده این مرکز کوچکتر خواهد شد تا بتوان آن را بهتر مدیریت کرد.

وی با بیان اینکه با دادستانی دماوند، سازمان بهزیستی، مجموعه فشافویه و سازمان زندان‌ها در این خصوص صحبت شد، گفت: بنای ما بر این است که از ظرفیت مجموعه زیادیان و فشافویه که آماده پذیرش هستند، استفاده شود تا بار مجموعه‌ای که دچار اخلال شده تا زمان رفع مشکلات سبک می‌شود.

توکلی‌زاده با بیان اینکه پیمانکار تعهداتی به ما در مورد توزیع غذا، پزشک، مددکاری و فضای اسکان دارد، خاطرنشان کرد: طبق نظارت و بازرسی‌های مکرر، این تعهدات به طور کامل انجام نشده و به پیمانکار اعلام شده که باید مرکز را تحویل دهد.

وی ادامه داد: روز گذشته جلسه مفصلی با حضور دادستان برگزار و تعهدات به پیمانکار تذکر داده شد. 

توکلی‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا پیش از این نیز سابقه فرار معتادان از این مجموعه وجود داشته است، گفت: خیر در گذشته از این مرکز مددجویی فرار نکرده است.

منبع: شهرداری

برچسب ها: شهرداری ، شورای شهر
خبرهای مرتبط
هاشمی رفسنجانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
فقدان مشارکت برخی از خانواده‌های تهرانی در هزینه‌های شهر/ سیاست مچگیری و افشاگری را نمی‌پسندم
سخنگوی قوه قضاییه:
حداقل ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری خواهند شد/ سرانجام پرونده چای دبش
رئیس قوه قضاییه: کلیه قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران باید به صورت کامل اجرایی شوند
پیام رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های جهانی کرواسی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جاسوس مورد وثوق رژیم صهیونیستی در ایران به دار مجازات آویخته شد
نقض حکم قصاص یک پزشک در قتل برادرش
تصویب پرداخت ۵۶۵۴ میلیارد ریال تسهیلات کم‌بهره به ۲۴ طرح درآمدزای دهیاری‌ها
رئیس قوه قضاییه: موارد مطروحه در جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید به حداقل ممکن برسند
سمن‌ها می‌توانند گره‌های اجتماعی را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر باز کنند
تردد در اکثر معابر پایتخت پرحجم و سنگین است
تعیین تکلیف ۱۷ هزار خودرو و موتورسیکلت توقیف شده در پارکینگ‌های تهران
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
اسلام آباد نفس تازه می‌کشد؛ کلید به کلید، با ۸۶ درصد سهم فضای سبز برای مردم
فضای مجازی پر از شایعه سازی و دروغ پراکنی است
آخرین اخبار
توضیحات معاون شهردار درباره حواشی مطرح شده درباره یک مرکز یاورشهر
توزیع ۸۶ تن گوشت گرم میان خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد
فضای مجازی پر از شایعه سازی و دروغ پراکنی است
تعیین تکلیف ۱۷ هزار خودرو و موتورسیکلت توقیف شده در پارکینگ‌های تهران
اسلام آباد نفس تازه می‌کشد؛ کلید به کلید، با ۸۶ درصد سهم فضای سبز برای مردم
تردد در اکثر معابر پایتخت پرحجم و سنگین است
نقض حکم قصاص یک پزشک در قتل برادرش
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
جاسوس مورد وثوق رژیم صهیونیستی در ایران به دار مجازات آویخته شد
تصویب پرداخت ۵۶۵۴ میلیارد ریال تسهیلات کم‌بهره به ۲۴ طرح درآمدزای دهیاری‌ها
رئیس قوه قضاییه: موارد مطروحه در جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید به حداقل ممکن برسند
سمن‌ها می‌توانند گره‌های اجتماعی را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر باز کنند
تاکید رییس قوه قضاییه برای همکاری سازمان بازرسی با کمیسیون اصل ۹۰
کشیر: ۲۶ درصد از افزایش ترافیک مهر ماه مربوط به مراکز آموزشی است
آتش‌سوزی در خیابان سعدی جنوبی؛ نجات ۷ نفر از ساختمان چهارطبقه
اولین قدم برای شکل‌گیری درست شخصیت فرزندان + فیلم
پنج استان کشور بدون زندانی تعزیراتی شدند
ایجاد ساز وکار برای صدور اسناد مالکیت غرف عرضه آهن در شاد آباد
الزام مسئولان استان‌ها به اجرای آیین‌نامه تسریع در رسیدگی به تصادفات
اعطای وام قرض‌الحسنه به مددجویان زندان‌های گیلان
اقدامات لازم در هنگام وقوع زلزله + فیلم
واکاوی دلیل دوری افراد از یکدیگر + فیلم
افزایش فاصله بین تولد فرزند اول و دوم مادر در کشور
از حبس تا کسب؛ روایت کارآفرینی مددجوی گیلانی پس از عفو
انتقام، بهانه‌ای برای سرقت اموال خواهر
۶۶ نام، ۶۶ روایت ایستادگی؛ قصر میزبان نسلی که شکنجه‌های ساواک را تاب آورد
جوان‌سازی سمن‌ها؛ مأموریت ویژه معاونت جوانان
بیش از ۴۶۹ هزار خودرو در نیمه نخست ۱۴۰۴ بدلیل معاینه فنی جریمه شدند
آغاز پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ در نیمه دوم مهر ماه سال جاری
نفس تازه تهران، با آغاز به کار اتوبوس‌های برقی در منطقه یک