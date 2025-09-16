باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد مهدی میرزایی قمی، مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران از آغاز طرح ویژه «کنترل میدانی سرویس‌های مدارس» با هدف کاهش آلایندگی و افزایش ایمنی تردد در معابر تهران خبر داد و گفت: این طرح از ۲۴ شهریور تا ۱۵ مهر اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری این ستاد با پلیس راهور تهران بزرگ در اجرای این طرح گفت: بنا بر تدبیر مدیریت شهری و پلیس و با توجه به اهمیت ایمنی و فنی سرویس‌های مدارس، اکیپ‌های کنترل کنار جاده‌ای برای بررسی وضعیت فنی و آلایندگی این خودرو‌ها مستقر شده‌اند.

میرزایی قمی گفت: در گذشته، اینگونه کنترل‌ها عمدتاً با شروع فصل سرما و تشدید آلودگی هوا برای پایش خودرو‌های سنگین انجام می‌شد، اما امسال به صورت پیشگیرانه و همزمان با آغاز سال تحصیلی در قالب طرح «استقبال از مهر ۱۴۰۴»، موضوع ابتدا بر سرویس‌های مدارس متمرکز شده است.

وی افزود: در فاز‌های بعدی این طرح، خودرو‌های ناوگان عمومی سنگین و همچنین خودرو‌های شخصی نیز مشمول این کنترل‌ها خواهند شد.

میرزایی قمی در تشریح فرآیند اجرایی طرح گفت: خودرو‌ها به صورت تصادفی متوقف و وضعیت فنی و میزان آلایندگی آنها با استفاده از تجهیزات دقیق سنجیده می‌شود. خودرو‌هایی که شرایط ایمنی و فنی مطلوب را نداشته باشند، توسط پلیس راهور جریمه می‌شوند و در صورت داشتن گواهی معاینه فنی معتبر ولی عدم رعایت استاندارد‌های لازم در زمان کنترل، گواهی آنها توط پلیس راهور ابطال خواهد شد. همچنین خودرو‌های دودزا جریمه و پلاک آنها فک می‌شود.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران تصریح کرد: در این طرح اطلاعاتی نظیر درصد خودرو‌های فاقد معاینه فنی و یا درصد مردودی خودرو‌های دارای معاینه فنی از آزمون آلایندگی احصا و گرد آوری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پلیس در صورت مشاهده خودروی دارای نقص از قبیل دودزا بودن و استفاده از تجهیزات غیر مجاز و نقص در سیستم روشنایی گواهی معاینه فنی را باطل می‌کند. بدین ترتیب این خودرو‌ها بایستی بلافاصله نسبت به رفع ایراد و مراجعه مجدد به مراکز مجاز برای اخذ گواهی معاینه فنی اقدام کنند.