استانداری خوزستان طی استانداری خوزستان اعلام کرد که ادارات سه شهر استان چهارشنبه بیست و ششم شهریور دورکار خواهند بود.

استانداری خوزستان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ادارات سه شهر خوزستان چهارشنبه بیست و ششم شهریور دورکار خواهند بود.

در این اطلاعیه آمده است: با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان و با توجه به آلودگی هوا فعالیت ادارات هویزه، دشت‌آزادگان و حمیدیه در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور به صورت دورکاری و ساعت شروع فعالیت ادارات در اهواز، کارون و باوی از ساعت ۸:۳۰ صبح خواهد بود.

علاوه بر اهواز، شهرستان‌های باوی و کارون هم مشمول تاخیر شروع به کار ادارات هستند و ساعت آغاز فعالیت ادارات در این شهرستانها در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور از ساعت ۸:۳۰ خواهد بود.

فعالیت شعب کشیک بانکها و بیمه‌ها در سه شهرستان ذکر شده بر اساس تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بانکها و بیمه‌ها خواهد بود.

مراکز امدادی، درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتشنشانی، خدماتی و نوبت کاری از این تصمیم مستثنی هستند.

منبع: استانداری خوزستان