سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی مازندران از توزیع بیش از ۴۵۰ تن مرغ در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - جعفری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تامین و توزیع مرغ کشتارگاه‌های مازندران در سراسر کشور خبر داد و با اشاره به آخرین آمار‌های ارائه شده توسط انجمن کشتارگاه‌های استان مازندران و اداره کل دامپزشکی، گفت: در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ بیش از ۱۷۱ هزار و ۳۹۴ کیلوگرم مرغ به میادین تهران و ۸۲ هزار و ۷۵۲ کیلوگرم به فروشگاه‌های این استان ارسال شده است.

او افزود: جمع مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران به ۲۵۴ هزار و ۱۴۶ کیلوگرم رسیده است. همچنین، بیش از ۱۴۳ هزارو ۵۵۰ قطعه مرغ زنده به کشتارگاه‌های تهران ارسال شده و مجموع گوشت مرغ ارسالی به این استان به ۵۶۹ هزار و ۹۵۶ کیلوگرم بالغ شده است.

جعفری گفت: در استان مازندران نیز بیش از ۴۵۶ هزار و ۸۴۴ کیلوگرم گوشت مرغ توزیع شده است. علاوه بر این، مرغ آماده طبخ از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش و گلستان نیز در سطح استان توزیع می‌شود.

او همچنین از ارسال بیش از ۷۲ هزار و ۲۴۷ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ به سایر استان‌ها و ۲۳ هزار و ۴۰۰ قطعه مرغ زنده به استان‌ها خبر داد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان با بیان اینکه این آمار‌ها نشان‌دهنده افزایش چشمگیر عرضه مرغ به بازار‌های کشور و بهبود وضعیت تامین این کالای اساسی در سطح ملی است، افزود: سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاری کشتارگاه‌های استان، گام‌های موثری در جهت تامین نیاز‌های داخلی و کاهش نگرانی‌های موجود برداشته است.

