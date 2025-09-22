معاون هماهنگی دستگاه‌های اجرایی از نقش شورای هماهنگی حقوقی دولت در حل اختلافات حقوقی و حمایت از حقوق شهروندان و کسب‌وکارها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- محمود صابر، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی عمومی دستگاه‌های اجرایی پیرامون نشست هفتاد و سوم شورای هماهنگی حقوقی دولت، به تبیین نقش مهم این شورا در هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی پرداخت و گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مرکز ثقل حقوقی دولت، وظیفه ایجاد رویه‌های واحد و حل اختلافات حقوقی بین دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی هرکدام دارای قوانین و مقررات خاص خود هستند و با وجود معاونت‌ها و ادارات حقوقی جداگانه، گاهی برداشت‌های مختلف و ابهامات حقوقی بین آنها بروز می‌کند. شورای هماهنگی حقوقی دولت با برگزاری جلسات منظم، از جمله این جلسه هفتاد و سوم، به بررسی مشکلات و چالش‌های حقوقی پرداخته و راهکار‌های متحد و هماهنگی را برای حل و فصل آنها ارائه می‌کند.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی عمومی دستگاه‌های اجرایی به موضوعات مهم جلسه امروز اشاره کرد و گفت: تشکیل شورا‌های حقوقی در دستگاه‌های اجرایی با استفاده از ظرفیت نخبگان حقوقی، دانشگاهی و اجرایی، یکی از مباحث کلیدی است. همچنین راهکار‌های کاهش دعاوی و اختلافات حقوقی از دیگر محور‌های جلسه بود. بر اساس ماده ۱۶ و تبصره ۴ قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه‌ها موظفند سازوکار‌های داخلی برای بررسی و رسیدگی به شکایات و ادعا‌های حقوقی داشته باشند.

صابر با اشاره به نمونه‌های موفق در برخی دستگاه‌ها ادامه داد: وزارت بهداشت، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری از جمله دستگاه‌هایی هستند که ساختار‌های موفقی در ایجاد رویه‌های واحد حقوقی دارند که سایر دستگاه‌ها می‌توانند از آنها الگوبرداری کنند.

وی در خصوص رویکرد معاونت حقوقی در دفاع از حقوق شهروندان خاطرنشان کرد: واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی صرفاً مدافع منافع دستگاه نیستند بلکه در راستای حمایت از حقوق شهروندان و اقشار مختلف جامعه فعالیت می‌کنند. در صورت مشاهده تضییع حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی، معاونت حقوقی به عنوان راس حقوقی دستگاه‌ها اقدام به حمایت قانونی و الزام دستگاه‌ها به رعایت قانون می‌کند.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی عمومی دستگاه‌های اجرایی به موضوع حمایت از کسب‌وکار‌ها نیز اشاره کرد و افزود: کمیته حمایت حقوقی از کسب‌وکار‌ها که به تازگی تشکیل شده است، به بررسی مشکلات حقوقی بخش خصوصی پرداخته و تلاش می‌کند تا در صورت بروز تضییع حقوق، اقدام قانونی لازم صورت گیرد.

صابر در پایان با تاکید بر اهمیت همکاری و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی گفت: شورای هماهنگی حقوقی دولت با برگزاری جلسات مستمر، زمینه‌ساز ایجاد رویه‌های واحد و کاهش دعاوی حقوقی شده و نقش بسزایی در بهبود عملکرد حقوقی دستگاه‌ها و ارتقای حقوق شهروندان دارد.

برچسب ها: شورای عالی هماهنگی ، شورای هماهنگی ، شورای حقوق
خبرهای مرتبط
ملت سلحشور ایران همانند سدی مستحکم در برابر متجاوزان متخاصم ایستاده است
معاون حقوقی رئیس‌جمهور :
اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و مقابله با چالش‌های حقوقی و امنیتی در اولویت دولت است
تظاهرات مردمی «جمعه جهاد» در شهر‌های گلستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دختر جوان در آتش تعمیرکار جوان سوخت
حکم قصاص برای قاتل پیمانکار ساختمانی
احراز شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه تمام شد+ فیلم
جانشین فراجا: خطای ثبت جریمه‌ها با الصاق عکس به صفر رسید
چرا کمک هزینه اولاد بازماندگان حذف شد؟
جان‌باختن ۲۱ دانش‌آموز در فصل مدارس سال گذشته در پایتخت
حضور میدانی پلیس اطراف مدارس؛ دریافت برچسب سرویس مدرسه الزامی است
فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز هفته جاری اجرایی می‌شود
تغییر ساعات فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در نیمه دوم سال
اعضای باند سارقان حرفه‌ای دستگیر شدند
آخرین اخبار
امضای تفاهم همکاری بین ارتش و هلال‌احمر
تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا در مهر ماه هزینه دارد
فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز هفته جاری اجرایی می‌شود
کشف ۴۷۱ فقره اموال مسروقه در مرحله دوم طرح مبارزه با سارقان منزل و مالخران
عفو بیش از ۹۰ درصد محکومان زندانی سازمان تعزیرات حکومتی
اجرای کامل قانون حمایت از گزارشگران فساد با ارسال ۸۳ هزار گزارش مردمی
مستندسازی خسارات جنگ ۱۲ روزه؛ آغاز پیگیری شکایت علیه رژیم صهیونیستی
حضور میدانی پلیس اطراف مدارس؛ دریافت برچسب سرویس مدرسه الزامی است
نواختن زنگ «عاطفه‌ها» در پرند/ حمایت از بیش از ۲۴ هزار دانش‌آموز در استان تهران
اعطای مرخصی به ۴ هزار زندانی دارای فرزند دانش‌آموز به مناسبت آغاز سال تحصیلی
بازگشایی مدارس و مدیریت اضطراب کودکان؛ راهنمای کاربردی روانشناس برای والدین
تمهیدات مترو تهران برای بازگشایی مدارس
شورای هماهنگی حقوقی دولت، محور ایجاد رویه‌های واحد و حل اختلافات بین دستگاه‌ها
دادستان تهران: کافه دار‌های متخلف بازداشت و واحدشان تعطیل می‌شود
سامانه بامداد، ابزار حفظ و صیانت از اموال و املاک دولت
شهرداری تهران با سودجویان اجاره‌دهنده معابر عمومی به دستفروشان برخورد می‌کند
پلیس ۴۸ تن پودر کاکائوی قاچاق را کشف کرد
چرا کمک هزینه اولاد بازماندگان حذف شد؟
هلال احمر از تحویل دارو‌های تک‌نسخه‌ای در محل سکونت به بیماران خاص خبر داد
فراخوان پزشکان داوطلب جهت معاینات متقاضیان حج
شهرداری سه ورزشگاه ۲۰ تا ۳۵ هزار نفری در پایتخت می‌سازد
اعضای باند سارقان حرفه‌ای دستگیر شدند
رئیس قوه قضاییه: کسانی که قصد احتکار و گران فروشی دارند شناسایی می‌شوند
انصاری: چهار سایت جدید ذخیره‌گاه زیست‌کره در ایران ایجاد می‌شود
باید‌ها و نباید‌های مواجهه با صحنه تصادف + فیلم
اخذ سند مالکیت برای کسانی که فروشنده ملک را به نامشان نکرده چگونه است؟
هزینه در ورزش درواقع سرمایه‌گذاری برای سلامت و رواج سبک زندگی صحیح در جامعه است
سردار رضایی: هوش مصنوعی مأموریت‌های پلیس را متحول می‌کند
سردار رادان: آینده‌ای روشن و افتخارآفرین برای ایران اسلامی خواهیم ساخت
تغییر ساعات فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در نیمه دوم سال