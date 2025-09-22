باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- محمدعلی محسنی بندپی، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اهمیت نقش معاونین و دفاتر حقوقی در حفظ اموال و حقوق دولت اشاره کرد.

وی درباره سامانه جامع «بامداد» توضیح داد: این سامانه جامع اطلاعاتی به ویژه در حوزه املاک دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجموعه‌های ورزشی وابسته به این وزارتخانه کاربرد دارد و با مستندسازی دقیق، تصمیم‌گیری در دعاوی حقوقی و محاکم را تسهیل می‌کند. سامانه بامداد، امکان حفظ و صیانت از اموال و املاک دولتی در سراسر استان‌ها و شهرستان‌ها را فراهم می‌آورد.

معاون حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیچیدگی‌های حقوقی گفت: در کشور ما بیش از ۱۲ هزار قانون مصوب و بیش از ۹۰ هزار بخشنامه و آیین‌نامه وجود دارد که گاهی اوقات از نظر کمی و کیفی با هم تداخل و تعارض دارند. نشست‌های شورای هماهنگی دفاتر حقوقی به منظور رفع این تعارضات و ایجاد هماهنگی‌های لازم برگزار می‌شود.

محسنی بندپی در ادامه با اشاره به اهمیت همبستگی حقوقی پس از جنگ ۱۲ روزه و اقدامات خصمانه اسرائیل گفت: دفاع از حقوق ایران در محاکم بین‌المللی یکی از وظایف اصلی دفاتر حقوقی است. با توجه به آسیب‌هایی که از نظر فیزیکی، تجهیزاتی و نیروی انسانی متحمل شده‌ایم، وحدت و هماهنگی بیشتر بین معاونین حقوقی دستگاه‌های اجرایی، موجب تقویت دفاع از حقوق ملت و دولت خواهد شد.

وی افزود: فرمایش مقام معظم رهبری و همچنین تاکیدات مقام عالی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر این است که قوانین باید در خدمت مردم باشند و دفاتر حقوقی باید ملجأ و پناهگاه مردم برای حل مشکلاتشان باشند. حفظ اموال و بیت‌المال، در حقیقت حفظ حقوق مردم است.

معاون حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما در این نشست‌ها و هماهنگی‌ها، تسهیل خدمت‌رسانی بهتر به مردم و حفاظت از حقوق آنان است و ما همواره در خدمت مردم و دستگاه‌ها هستیم.