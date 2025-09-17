سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارقین مسلح خودرو در هنگام ارتکاب جرم خبر داد و گفت: در این عملیات علاوه بر اموال مسروقه، سلاح گرم و سرد نیز کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ «محمد افشار» روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حوالی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد روز ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره زورگیری مسلحانه در محدوده حوزه کلانتری ۱۸۰ چیتگر از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله طرح مهار در سطح منطقه و کلانتری‌های همجوار اجرا شد و با حضور به‌موقع مأموران کلانتری ۱۸۰، دو متهم که با یک دستگاه موتورسیکلت در حال فرار بودند، شناسایی شدند.

سرهنگ افشار ادامه داد: با وجود دستور ایست پلیس، متهمان از توقف خودداری کرده و قصد فرار داشتند که مأموران با رعایت قانون به کارگیری سلاح، اقدام به تیراندازی کردند و هر دو نفر دستگیر و به کلانتری منتقل شدند.

به گفته وی، در بازرسی اولیه از متهمان، دو دستگاه تلفن همراه و سوئیچ متعلق به مال‌باختگان کشف و تحویل داده شد. همچنین یک قبضه سلاح کمری به همراه دو خشاب، دو قبضه شمشیر و دو فقره چک از آنها به دست آمد.

رییس کلانتری ۱۸۳ جنت آباد شمالی با اشاره به بررسی سوابق این افراد، تصریح کرد: هر دو متهم دارای سوابق متعدد از جمله زورگیری، شرارت و مزاحمت‌های خیابانی هستند.

وی بر هوشیاری شهروندان و همکاری با پلیس تأکید کرد و گفت: با هرگونه اقدام مجرمانه به ویژه زورگیری با قاطعیت برخورد خواهد شد.

منبع: پلیس