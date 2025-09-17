انیمیشن «چاوک» به کارگردانی هژیر اسعدی، موفق به کسب جایزه از جشنواره بین‌المللی انیما فیلم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ انیمیشن کوتاه «چاوک» به کارگردانی هژیر اسعدی، به تهیه‌کنندگی سینا ایوبی، هژیر اسعدی و افسانه قربانی، موفق به کسب جایزه بهترین انیمیشن دانشجویی بخش بین‌الملل هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی انیما فیلم باکو در کشور آذربایجان شد. همچنین این انیمیشن در ادامه حضور جهانی خود، به سی و دومین دوره جشنواره آدانا در ترکیه، بیست و یکمین دوره جشنواره وکس در کانادا و پانزدهمین دوره جشنواره کردی برلین در آلمان نیز راه یافت.   

جشنواره انیمافیلم باکو  ANIMAFILM، رویدادی بین‌المللی و تخصصی در حوزه انیمیشن و مورد تایید آکادمی بفتاست. در این دوره جشنواره، ۳۱۷ فیلم از ۶۲ کشور ارسال شده و کمیته انتخاب، ۳۹ فیلم از ۲۰ کشور (۲۹ فیلم در بخش بین‌الملل و ۱۰ فیلم در بخش محلی)، را برای مسابقه پذیرفته بود.

این رویداد ۳ تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۲ تا ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴) در شهر باکو، پایتخت کشور آذربایجان برگزار شد. 

جشنواره آدانا Adana Golden Boll، در سال ۱۹۶۹ تاسیس شد و اکنون، یکی از معتبرترین رویداد‌های فیلم در ترکیه است. هدف این جشنواره، گسترش سینمای ملی ترکیه و ارتباط و حمایت از سینمای ملی و بین‌المللی عنوان شده است. 

این رویداد ۲۲ تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۱ شهریور تا ۷ مهرماه ۱۴۰۴) در ترکیه برگزار خواهد شد. 

جشنواره وکس VOX POPULAR، رویدادی مستقل، غیرانتفاعی و بین‌المللی است که توسط هنرمندان در تاندر بی، انتاریو کانادا اداره می‌شود و تکامل یافته جشنواره فیلم بی استریت است. در طول این جشنواره، علاوه بر انتخاب و نمایش فیلم در همه ژانرها، برنامه‌های آموزشی مثل کارگاه‌ها و مسترکلاس‌ها نیز پیش‌بینی شده است.

این رویداد از ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۷ تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۴) در کانادا برگزار خواهد شد.

جشنواره کردی برلین KURDISCHES، در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد و با توجه به منحصر‌به‌فرد بودن در برگزاری و قدمت،  از بزرگ‌ترین رویداد‌های فیلم کردی در اروپاست.

این رویداد از ۲۵ سپتامبر تا یکم اکتبر ۲۰۲۵ (۳ تا ۹ مهرماه ۱۴۰۴) در آلمان برگزار خواهد شد. 

«چاوک» پیش از این، موفق به کسب جایزه تقدیر بخش انیمیشن بین‌الملل جشنواره لنولا در ایتالیا (دوره ۲۷) شده و به جشنواره بین‌المللی شورت فست پالم اسپرینگز کالیفرنیا در آمریکا (دوره ۳۱) راه یافته است. کسب جایزه بهترین انیمیشن جشنواره‌های منطقه‌ای سینما جوان سهند (دوره ۷۱) و سایه (دوره ۱۴)، از جوایز رویداد‌های داخلی این اثر هستند.    

انیمیشن «چاوک» داستان آپاراتچی میان‌سالی را روایت می‌کند که پس از سال‌ها زندگی در میان مردمان شهری با چهره‌های دفرمه، عشق دوران نوجوانی خود را پیدا می‌کند.

