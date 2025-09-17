باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که هواپیمای ویژه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل پس از شلیک یک موشک از یمن به سمت اراضی اشغالی، مجبور به فرود اضطراری شد.

این گزارش‌ها اشاره کردند که «موشکی که روز سه‌شنبه به سمت اسرائیل شلیک شد، میلیون‌ها اسرائیلی را مجبور به پناه گرفتن در پناهگاه‌ها کرد.»

همزمان با تلاش سامانه‌های نظامی رژیم تروریستی اسرائیل برای رهگیری موشک، آژیر‌های هشدار در بسیاری از مناطق این رژیم تروریستی به صدا درآمد و صدای انفجار‌های قوی شنیده شد.

انصارالله یمن نیز اعلام کرد که روز سه‌شنبه، رژیم تروریستی اسرائیل را با یک موشک بالستیک مافوق صوت از نوع «فلسطین-۲» و یک پهپاد هدف قرار داده است. این گروه افزود که این دو حمله «یک مکان حساس در منطقه یافا و فرودگاه رامون در منطقه‌ ام‌الرشراش در جنوب فلسطین اشغالی» را هدف قرار دادند.

از سوی دیگر، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که زیرساخت‌های بندر الحدیده یمن را هدف قرار داده است.

منبع: اسپوتنیک