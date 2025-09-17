نهضت احیای خانه های تاریخی در کاشان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0648\u062c\u0648\u062f \u06f8\u06f0\u06f0 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0648 \u062b\u0628\u062a \u0645\u0644\u06cc \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06cc\u06a9\u0635\u062f \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0641\u0647\u0631\u0633\u062a \u0622\u062b\u0627\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u060c \u06a9\u0627\u0634\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0634\u0647\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u06cc\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n