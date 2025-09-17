تیم فوتبال الوصل امارات امشب در اولین بازی از لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا میزبان تیم استقلال ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات به مصاف هم می‌روند.

تیم الوصل تا کنون در مقابل تیم‌های ایرانی فقط ۱ بار موفق به پیروزی شده است.

نتایج الوصل در بازی‌های رسمی مقابل تیم‌های ایرانی:

پاس تهران: ۱ بازی – ۱ برد، ۰ مساوی، ۰ باخت

پرسپولیس: ۲ بازی – ۰ برد، ۰ مساوی، ۲ باخت

سایپا: ۲ بازی – ۰ برد، ۱ مساوی، ۱ باخت

ذوب‌آهن: ۲ بازی – ۰ برد، ۰ مساوی، ۲ باخت

الوصل در ۷ بازی مقابل تیم‌های ایرانی تنها ۱ برد داشته (مقابل پاس تهران در ۱۹۹۲) و در ادامه هیچ بردی به دست نیاورده است؛ ۶ بازی بدون پیروزی، با ۵ شکست و ۱ مساوی

نتایج استقلال در بازی‌های غیر رسمی مقابل الوصل امارات (بازی امشب اولین بازی رسمی استقلال مقابل الوصل امارات است)

استقلال و الوصل سابقه ۴ مصاف در دیدار‌های دوستانه را دارند. سال ۱۳۸۲، دو تیم ۲ بار برابر هم قرار گرفتند که در این ۲ بازی ۱۰ گل رد و بدل شد و هر بار، میزبان با نتیجه ۳ بر ۲ برنده شد.

سال ۱۳۸۳ رویارویی دو تیم بدون برنده بود ولی ۴ گل داشت.

سال ۱۳۸۸ هم استقلال توانست در بازی خداحافظی کاپیتان الوصل، رقیبش را ۵ یک شکست بدهد.

در هر بازی استقلال و الوصل به طور متوسط ۵ گل رد و بدل شده است: ۲۰ گل در ۴ مصاف.