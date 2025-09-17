معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: دوربین‌های ثبت تخلف استان از ابتدای سال تاکنون یک‌میلیون و ۱۸۳ هزار تخلف را ثبت کرده‌اند.

 باشگاه خبرنگاران جوان ـ محسن حق‌نیا با اشاره به پر تخلف‌ترین محورهای خوزستان اظهار کرد: محورهای باغملک – ایذه، اندیمشک – پل زال و هفتگل – اهواز بیشترین تخلفات رانندگی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: بر اساس داده‌های ثبت‌شده، بیشترین تردد خودروهای غیر بومی در خوزستان مربوط به پلاک‌های تهران، لرستان و اصفهان است.

معاون فنی و راه‌های روستایی راهداری خوزستان ادامه داد: بررسی‌های ترافیکی نشان می‌دهد ساعت اوج تردد در محورهای استان بین ۱۸ تا ۱۹ است و ضرورت دارد رانندگان در این بازه زمانی دقت بیشتری در رانندگی داشته باشند.

حق‌نیا تأکید کرد: رانندگان و مسافران می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها، محدودیت‌ها، شرایط جوی و ترافیکی استان، پیش از آغاز سفر با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل‌ونقل جاده‌ای تماس بگیرند تا سفر ایمن‌تر و برنامه‌ریزی‌شده‌تری داشته باشند.

برچسب ها: تخلف رانندگی ، ثبت تخلف ، راهداری و حمل و نقل
خبرهای مرتبط
توقیف موتور سیکلت های بدون مدرک در بوکان
 نصب و راه اندازی ۱۰ سامانه ثبت تخلف سرعت در محور‌های خراسان شمالی
اعمال قانون ۷ هزار دستگاه خودرو شیشه دودی در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشور عراق متعهد به مهار آتش‌سوزی هورالعظیم است
آخرین اخبار
کشور عراق متعهد به مهار آتش‌سوزی هورالعظیم است
تولید ورق استراتژیک X ۶۵ MS در فولاد اکسین خوزستان
کشف و توقیف محموله تخم مرغ غیر بهداشتی در رامهرمز
مرغ از تولید تا توزیع به میزان کافی وجود دارد؛ شایعه‌سازی ممنوع!
کشف و ضبط ۲۴ قطعه کبک و دو قبضه اسلحه از شکارچیان غیرمجاز
انجام بیش از ۹ میلیون قطعه جوجه ریزی در خوزستان
ثبت یک میلیون و ۱۸۳ هزار تخلف رانندگی در جاده‌های خوزستان 
آتش‌سوزی تالاب هورالعظیم به دستور کار ملی رسید
لزوم توجه به سلامت مردم خوزستان در آلودگی هوا
بهسازی و آسفالت معابر شهری شادگان با ۳۰۰۰ تن قیر
محکومیت گرانفروش برنج در اهواز به پرداخت جریمه
جابجایی ۱۰ هزار دانش آموز در دزفول توسط ۲۶ شرکت حمل و نقل
تکمیل طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان نیاز به ردیف اعتباری دارد
هدف‌گذاری برای واگذاری ۵ هزار قطعه زمین در خوزستان
وقوع زمین‌لرزه ۳.۱ ریشتری در حوالی ملاثانی
ضرورت تکمیل طرح های نیمه‌تمام و اجرای طرح رفاه کارت فرهنگی
آلودگی هوا در ۱۳ شهر خوزستان؛ اهواز در وضعیت بنفش
انفجار گاز شهری در اهواز جان ۷ نفر را گرفت