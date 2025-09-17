باشگاه خبرنگاران جوان ـ محسن حق‌نیا با اشاره به پر تخلف‌ترین محورهای خوزستان اظهار کرد: محورهای باغملک – ایذه، اندیمشک – پل زال و هفتگل – اهواز بیشترین تخلفات رانندگی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: بر اساس داده‌های ثبت‌شده، بیشترین تردد خودروهای غیر بومی در خوزستان مربوط به پلاک‌های تهران، لرستان و اصفهان است.

معاون فنی و راه‌های روستایی راهداری خوزستان ادامه داد: بررسی‌های ترافیکی نشان می‌دهد ساعت اوج تردد در محورهای استان بین ۱۸ تا ۱۹ است و ضرورت دارد رانندگان در این بازه زمانی دقت بیشتری در رانندگی داشته باشند.

حق‌نیا تأکید کرد: رانندگان و مسافران می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها، محدودیت‌ها، شرایط جوی و ترافیکی استان، پیش از آغاز سفر با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل‌ونقل جاده‌ای تماس بگیرند تا سفر ایمن‌تر و برنامه‌ریزی‌شده‌تری داشته باشند.