باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دانشگاهها دیگر تنها مراکز بومی برای آموزش و پژوهش نیستند؛ بلکه در بستر شبکهای جهانی، به رقابت برای جذب استعدادها و تولید علم مشترک میپردازند.
در این میان، دانشگاه لرستان نیز همچون بسیاری از مراکز آموزش عالی کشور، به مسئله جذب و پذیرش دانشجویان خارجی توجه نشان داده است.
بنا به آمار اعلام شده دانشجویان در ۶۳ واحد دانشگاهی استان لرستان مشغول به تحصیل هستند و ۱۰۲۳ نفر از آنها نیز دانشجوی خارجی میباشند.
پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه لرستان؛ فرصت یا چالش؟
پذیرش دانشجویان خارجی میتواند به ارتقای جایگاه علمی و بینالمللی دانشگاه لرستان کمک کند. حضور دانشجویان از کشورهای مختلف، بهویژه کشورهای همسایه، دانشگاه را در سطح منطقهای مطرح میسازد.
تنوع فرهنگی و اجتماعی
دانشجویان خارجی با خود فرهنگ، زبان و شیوههای متفاوت زندگی را وارد دانشگاه میکنند. این تنوع فرهنگی میتواند فضای دانشگاه را پویا کرده و زمینه تبادل تجربههای اجتماعی و بینفرهنگی را فراهم آورد.
توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی
دانشجویان خارجی اغلب حلقههای ارتباطی بین اساتید و دانشگاهها هستند. حضور آنها میتواند زمینه ایجاد پروژههای مشترک تحقیقاتی، کارگاههای علمی بینالمللی و تبادل استاد و دانشجو را فراهم کند.
منابع مالی پایدار
دانشجویان خارجی، بهویژه در صورت پرداخت شهریه ارزی، میتوانند بخشی از چالشهای مالی دانشگاه را جبران کنند و منبعی برای توسعه زیرساختها باشند.
دیپلماسی علمی و فرهنگی
دانشجویان خارجی پس از بازگشت به کشور خود، سفیران فرهنگی ایران و استان لرستان خواهند بود. این امر میتواند زمینهساز روابط پایدار علمی، اقتصادی و حتی سیاسی در آینده شود.
پذیرش دانشجوی خارجی نیازمند خوابگاه مناسب، خدمات رفاهی استاندارد، دسترسی به اینترنت پرسرعت، و امکانات آموزشی بهروز است. دانشگاه لرستان باید این زیرساختها را تقویت کند تا از نارضایتی جلوگیری شود.
مسئله زبان و آموزش
یکی از مهمترین چالشها، آموزش به دانشجویانی است که فارسی نمیدانند. نبود دورههای تقویتی زبان فارسی یا کمبود اساتید مسلط به زبان انگلیسی میتواند روند آموزش را دشوار کند.
فرهنگ و سبک زندگی
تفاوتهای فرهنگی میتواند در ابتدا به سوءتفاهم یا تنشهای اجتماعی منجر شود. برای مدیریت این موضوع، لازم است برنامههای فرهنگی و کارگاههای آشنایی متقابل برگزار گردد.
مسائل حقوقی و اداری
رویههای اداری پیچیده، صدور ویزا، اقامت و مسائل حقوقی دانشجویان خارجی گاه کند و زمانبر است. این امر میتواند انگیزه متقاضیان را کاهش دهد.
حفظ کیفیت آموزشی
اگر جذب دانشجویان خارجی صرفاً با رویکرد درآمدزایی صورت گیرد، ممکن است کیفیت آموزش فدای کمیت شود و دانشگاه با مشکلات علمی و اعتباری مواجه گردد.
با نگاهی متوازن میتوان گفت پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه لرستان بیش از آنکه تهدید باشد، فرصت است.
اما این فرصت تنها زمانی به ثمر خواهد نشست که برنامهریزی دقیق، تقویت زیرساختها، آموزش زبان، و تدوین سیاستهای روشن حمایتی در دستور کار قرار گیرد. دانشگاه لرستان، با توجه به موقعیت جغرافیاییاش در غرب ایران و نزدیکی به کشورهای منطقه، ظرفیت آن را دارد که به یک قطب علمی در جذب دانشجویان خارجی بدل شود. با این حال، بدون حل چالشهای ساختاری و فرهنگی، این فرصت میتواند به تهدیدی برای کیفیت آموزشی و اعتبار دانشگاه تبدیل گردد.