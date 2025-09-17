باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با حضور گسترده دانشجویان دختر و پسر در بخش‌های دیجیتال، فیجیتال، نوآوری و رباتیک برگزار شد. این رقابت‌ها که با هدف تلفیق ورزش و فناوری‌های نوین طراحی شده بود، صحنه‌ای برای بروز خلاقیت، مهارت و رقابت علمی-ورزشی بین دانشگاه‌ها بود.

نتایج رقابت های اولین المپیاد ورزش های فناورانه دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزشی سراسر کشور

بخش دیجیتال:

• در بخش انفرادی:

پسران: 120 نفر

دختران: 38 نفر

در بخش انفرادی دختران:

فینالیست ها دانشگاه صنعتی امیرکبیر خانم یلدا هرسینی و فردوسی مشهد خانم مبینا رودی

مقام اول : مبینا رودی از فردوسی مشهد

مقام دوم : یلدا هرسینی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر

مقام سوم: نگار حیدری از دانشگاه امیرکبیر

در بخش انفرادی پسران:

مقام اول : اشکان میرحیدری دانشگاه صنعتی شیراز

مقام دوم: سروش صحرایی دانشگاه فنی مهندسی گرمسار

مقام سوم: فرهان صفی از دانشگاه علم و صنعت ایران

• در بخش دیجیتال تیمی:

پسران: 34 تیم

دختران: 10 تیم

در بخش دیجیتال تیمی پسران:

مقام اول: رازی کرمانشاه

مقام دوم: دانشگاه صنعتی قم

مقام سوم: دانشگاه خلیج فارس

در بخش دیجیتال تیمی دختران:

مقام اول: دانشگاه فردوسی مشهد

مقام دوم: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مقام سوم: دانشگاه شیراز

بخش فیجیتال:

• در بخش تیمی:

پسران: 20 تیم

دختران: 8 تیم

در بخش فیجیتال تیمی دختران:

مقام اول: دانشگاه فردوسی مشهد

مقام دوم: دانشگاه علامه طباطبائی

مقام سوم: دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

در بخش فیجیتال تیمی پسران:

مقام اول : دانشگاه فردوسی مشهد

مقام دوم: دانشگاه علم و صنعت ایران

مقام سوم: دانشگاه قم

مسابقات فناوری و نوآوری:

• بخش اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها:

مقام اول: دانشگاه صنعتی اصفهان

مقام دوم: دانشگاه علم و صنعت ایران

مقام سوم: دانشگاه صنعتی شاهرود

• بخش محصولات ورزشی:

مقام اول: دانشگاه صنعتی قم

مقام دوم: دانشگاه حکیم سبزواری

مقام سوم: دانشگاه مازندران

• بخش فناوری نوین و نوآوری در کسب‌وکار:

مقام اول: دانشگاه ارومیه

مقام دوم: دانشگاه جامع علمی کاربردی و آتش‌نشانی

مقام سوم: دانشگاه فردوسی مشهد

• بخش ویژه ورزش‌های دانشگاهی:

مقام اول: دانشگاه فردوسی مشهد

مقام دوم: دانشگاه غیرانتفاعی شهید منتظری

مقام سوم: دانشگاه گیلان

بخش رباتیک – لیگ خودروهای خودران:

با پایان رقابت در دو بخش «مسابقه شهری» و «مسابقه سرعت»، تیم‌ها به ترتیب زیر رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند:

• مقام اول: تیم دانشگاه شهید بهشتی

• مقام دوم: تیم فناوری و نوین امل

• مقام سوم: تیم باهنر کرمان

در مجموع مدال ها:

مقام اول:دانشگاه فردوسی مشهد

مقام دوم: دانشـگاه صنعتی امیرکبیر و دانشـگاه علم و صنعت ایران

مقام سوم: دانشگاه صنعتی قم