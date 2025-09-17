باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - المپیاد ورزشهای فناورانه دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور با حضور گسترده دانشجویان دختر و پسر در بخشهای دیجیتال، فیجیتال، نوآوری و رباتیک برگزار شد. این رقابتها که با هدف تلفیق ورزش و فناوریهای نوین طراحی شده بود، صحنهای برای بروز خلاقیت، مهارت و رقابت علمی-ورزشی بین دانشگاهها بود.
نتایج رقابت های اولین المپیاد ورزش های فناورانه دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزشی سراسر کشور
بخش دیجیتال:
• در بخش انفرادی:
پسران: 120 نفر
دختران: 38 نفر
در بخش انفرادی دختران:
فینالیست ها دانشگاه صنعتی امیرکبیر خانم یلدا هرسینی و فردوسی مشهد خانم مبینا رودی
مقام اول : مبینا رودی از فردوسی مشهد
مقام دوم : یلدا هرسینی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر
مقام سوم: نگار حیدری از دانشگاه امیرکبیر
در بخش انفرادی پسران:
مقام اول : اشکان میرحیدری دانشگاه صنعتی شیراز
مقام دوم: سروش صحرایی دانشگاه فنی مهندسی گرمسار
مقام سوم: فرهان صفی از دانشگاه علم و صنعت ایران
• در بخش دیجیتال تیمی:
پسران: 34 تیم
دختران: 10 تیم
در بخش دیجیتال تیمی پسران:
مقام اول: رازی کرمانشاه
مقام دوم: دانشگاه صنعتی قم
مقام سوم: دانشگاه خلیج فارس
در بخش دیجیتال تیمی دختران:
مقام اول: دانشگاه فردوسی مشهد
مقام دوم: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مقام سوم: دانشگاه شیراز
بخش فیجیتال:
• در بخش تیمی:
پسران: 20 تیم
دختران: 8 تیم
در بخش فیجیتال تیمی دختران:
مقام اول: دانشگاه فردوسی مشهد
مقام دوم: دانشگاه علامه طباطبائی
مقام سوم: دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد
در بخش فیجیتال تیمی پسران:
مقام اول : دانشگاه فردوسی مشهد
مقام دوم: دانشگاه علم و صنعت ایران
مقام سوم: دانشگاه قم
مسابقات فناوری و نوآوری:
• بخش اپلیکیشنها و پلتفرمها:
مقام اول: دانشگاه صنعتی اصفهان
مقام دوم: دانشگاه علم و صنعت ایران
مقام سوم: دانشگاه صنعتی شاهرود
• بخش محصولات ورزشی:
مقام اول: دانشگاه صنعتی قم
مقام دوم: دانشگاه حکیم سبزواری
مقام سوم: دانشگاه مازندران
• بخش فناوری نوین و نوآوری در کسبوکار:
مقام اول: دانشگاه ارومیه
مقام دوم: دانشگاه جامع علمی کاربردی و آتشنشانی
مقام سوم: دانشگاه فردوسی مشهد
• بخش ویژه ورزشهای دانشگاهی:
مقام اول: دانشگاه فردوسی مشهد
مقام دوم: دانشگاه غیرانتفاعی شهید منتظری
مقام سوم: دانشگاه گیلان
بخش رباتیک – لیگ خودروهای خودران:
با پایان رقابت در دو بخش «مسابقه شهری» و «مسابقه سرعت»، تیمها به ترتیب زیر رتبههای اول تا سوم را کسب کردند:
• مقام اول: تیم دانشگاه شهید بهشتی
• مقام دوم: تیم فناوری و نوین امل
• مقام سوم: تیم باهنر کرمان
در مجموع مدال ها:
مقام اول:دانشگاه فردوسی مشهد
مقام دوم: دانشـگاه صنعتی امیرکبیر و دانشـگاه علم و صنعت ایران
مقام سوم: دانشگاه صنعتی قم