شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود دارو برای کودکان هموفیلی در بیمارستان مفید تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تامین دارو برای سلامت و بهبود بیماران از اهمیت خاصی برخوردار است. این در حالی است که کمبود دارو روند درمان آنها را با مشکلاتی رو‌به‌رو می‌کند. بیماری هموفیلی یکی از مهم‌ترین اختلالات خونی ارثی است که به دلیل کمبود یا نبود فاکتور‌های انعقاد خون در بدن، جان بیماران را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. به همین منظور تامین دارو برای آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود دارو برای کودکان هموفیلی در بیمارستان کودکان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروند خبرنگار

اینجانب مادر یک کودک مبتلا به هموفیلی هستم. فرزند من و بسیاری از کودکان دیگر برای زنده ماندن نیاز دارند به صورت منظم و هفتگی داروی حیاتی خود را دریافت کنند. اما متأسفانه بیش از سه ماه است که بیمارستان مفید از تحویل دارو به بیماران هموفیلی خودداری کرده است. پسر من و بیماران مشابه او هر روز با خطر خونریزی‌های شدید و مرگ مواجه‌اند. این بحران فقط مشکل شخصی خانواده ما نیست، بلکه جان بسیاری از کودکان هموفیلی کشور را تهدید می‌کند. از شما تقاضا دارم این موضوع را پیگیری کنید.