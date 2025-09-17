برای مخاطبان خاص آن باریکه + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کشتی عمرمختار از بندر طرابلس در پایتخت لیبی به منظور پیوستن به ناوگان جهانی صمود و در حمایت از مردم غزه، حرکت خود را آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چندین کشتی از تونس و یونان در حال پیوستن به ناوگان صمود هستند و قرار است همه کـشتی‌ها و قایق‌ها در آب‌های کشور مالت به یکدیگر ملحق و به صورت همزمان راهی ساحل غزه شوند.

 

