برای مخاطبان خاص آن باریکه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0686\u0646\u062f\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0646\u0633 \u0648 \u06cc\u0648\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a\u0646 \u0628\u0647 \u0646\u0627\u0648\u06af\u0627\u0646 \u0635\u0645\u0648\u062f \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u0647\u0645\u0647 \u06a9\u0640\u0634\u062a\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0642\u0627\u06cc\u0642\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0622\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0645\u0627\u0644\u062a \u0628\u0647 \u06cc\u06a9\u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u0644\u062d\u0642 \u0648 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0631\u0627\u0647\u06cc \u0633\u0627\u062d\u0644 \u063a\u0632\u0647 \u0634\u0648\u0646\u062f.\n\u00a0\n