فرمانده انتظامی بروجرد از دستگیری قاتل در کمتر از ۴۸ ساعت در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مهدی مهدوی کیا  اظهارداشت: در پی اعلام یک فقره نزاع و درگیری در یکی از محلات این شهرستان، بلافاصله ماموران انتظامی برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

وی افزود: با حضور و بررسی‌های میدانی اولیه ماموران مشخص شد که ۲ نفر به علت اختلافات مالی با یکدیگر درگیر شدند که در پی این حادثه یک از طرفین دعوا به وسیله سلاح گرم (کلاش) به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی بروجرد گفت: در این راستا مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات اطلاعاتی موفق شدند کمتر از ۴۸ ساعت قاتل را در این شهرستان شناسایی و ضمن هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ مهدوی کیا با اشاره به این که متهم دستگیر شده پس از دستگیری به بزه ارتکابی اعتراف کرد، خاطر نشان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: پلیس ، لرستان
دستگیری قاتل فراری در بروجرد
