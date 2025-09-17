باشگاه خبرنگاران جوان - به همت پایگاه بسیج شهیدان صادقی، انجمنهای قرآنی شهر انابد و با همکاری هیئت امنای مسجد ابوالفضلی و شورای اسلامی شهر انابد محفل انس با قرآن بعداز برگزاری کلاسهای قرآنی در شهر انابد با حضور جانشین سپاه ناحیه بردسکن، روئسای ادارات تبلیغات اسلامی و ارشاد و همچنین مسئولان و مردم شهر انابد در مسجد ابوالفضلی شهرانابد برگزار شد. این مراسم با توجه به گذشت ۶ ماه از برگزاری کلاسهای حفظ، قرائت و ترتیل در شهر انابد برگزار شد و قاریان انابد در کنار قاریان و حافظان برجسته شهرستان با حضور استاد تقی پور اجرای برنامه داشتند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: مهدی غروی - خراسان رضوی
