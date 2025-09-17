حضور شهید حاج قاسم سلیمانی در کاخ صدام! + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u062c\u062a\u200c\u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0642\u0627\u0633\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u062a\u0646\u062f \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0645\u062d\u0641\u0644\u00bb \u06af\u0641\u062a: \u06f4\u06f0 \u0633\u0627\u0644 \u067e\u06cc\u0634 \u06a9\u0633\u06cc \u062c\u0631\u0626\u062a \u0646\u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0631\u062f \u067e\u0627\u06cc\u0634 \u0631\u0627 \u0627\u06cc\u0646\u062c\u0627 (\u06a9\u0627\u062e \u0635\u062f\u0627\u0645) \u0628\u06af\u0630\u0627\u0631\u062f! \u0627\u0645\u062b\u0627\u0644 \u062d\u0627\u062c \u0642\u0627\u0633\u0645 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0632\u062f\u0646\u062f \u0628\u0647 \u062e\u0637 \u0648 \u0631\u0627\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n