حضور شهید حاج قاسم سلیمانی در کاخ صدام! + فیلم

بخش‌هایی از تصاویر حضور شهید سلیمانی در کاخ صدام را مشاهده می‌کنید که در مستند برنامه «محفل» بازنشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام قاسمیان در مستند برنامه «محفل» گفت: ۴۰ سال پیش کسی جرئت نمی‌کرد پایش را اینجا (کاخ صدام) بگذارد! امثال حاج قاسم بودند که زدند به خط و راه را باز کردند.

