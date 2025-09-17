باشگاه خبرنگاران جوان _ یاسم خان‌محمدیان اظهار کرد: با توجه به سخت‌گذر بودن محل آتش سوزی‌ها در نقاط بلند کبیرکوه مشرف به شهرستان ملکشاهی، با رایزنی ستاد مدیریت بحران استان یک فروند بالگرد متعلق به جمعیت هلال‌احمر برای هلی‌برن و انتقال افراد و تجهیزات به محل آتش سوزی فراخوان شد.

وی افزود: این بالگرد با حضور در شهرستان ملکشاهی و انجام چهار سورتی پرواز اقدام به انتقال افراد و تجهیزات به نقاط بلند و سخت‌گذر آتش‌سوزی کرد.

خان‌محمدیان ادامه داد: با حضور دستگاه‌های عضو ستاد بحران، مردم محلی، همیاران و تشکل‌های زیست محیطی، آتش‌سوزی کبیرکوه در ملکشاهی مهار شده و نیروها برای جلوگیری از شعله‌ور شدن دوباره آتش‌سوزی به علت سقوط کنده‌های نیم‌سوز در محل حادثه مستقر هستند.

وی در مورد آتش‌سوزی کوه وردلان تنگ‌قیر چرداول هم توضیح داد که این حادثه از سمت استان کرمانشاه به جانب شهرستان چرداول سرایت کرد.

خان‌محمدیان بیان کرد: این آتش‌سوزی هم با مشارکت دستگاه‌های عضو ستاد بحران و مردم محلی و دوستداران طبیعت مهار شده و شماری از نیروها برای پایش در منطقه حضور دارند.

وی ادامه داد: همچنین یک فقره آتش‌سوزی در کوهستان «چرمین» واقع در شهرستان سیروان رخ داد که با توجه به گستره اندک آن، فوری مهار شد.

استان ایلام با بیش از ۶۴۰ هزار هکتار جنگل زاگرسی و ۷۸۴ هزار هکتار مرتع طبیعی، یکی از مهم‌ترین رویشگاه‌های غرب کشور است که نقش مؤثری در حفاظت خاک، ذخیره آب، جذب کربن و حفظ تنوع زیستی دارد.

از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۷۰ مورد آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع استان رخ داده که منجر به تخریب نزدیک به یک‌هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی شده است و این در حالی است که تعداد آتش‌سوزی‌های سال گذشته از ۱۰۰ مورد نیز فراتر رفت.

طبق برآورد کارشناسان، خسارت مستقیم ناشی از سوختن هر هکتار جنگل بیش از یک میلیارد تومان است و بر این اساس، زیان اقتصادی آتش‌سوزی‌های امسال ایلام تاکنون از ۵۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است؛ رقمی که بدون محاسبه ارزش خدمات زیست‌بومی از دست‌رفته برآورد شده است.

به گفته مسئولان، با تکمیل و انتشار «اطلس ملی ارزش‌گذاری خدمات زیست‌بومی» تا پایان امسال، ابعاد دقیق خسارت‌های زیست‌محیطی و اقتصادی این حریق‌ها شفاف‌تر خواهد شد.

ایرنا