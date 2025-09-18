باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

توضیحات استاندار اصفهان درباره فرونشست‌ها + فیلم

استاندار اصفهان در مورد فرونشست‌های این استان نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان گفت: یکسری فیلم‌ها در فضای مجازی به عنوان فرونشست پخش شده است که اصلا فرونشست نبوده است.

 

 
مطالب مرتبط
توضیحات استاندار اصفهان درباره فرونشست‌ها + فیلم
young journalists club

حادثه نشست زمین و گیر کردن چرخ اتوبوس داخل حفره ایجاد شده

توضیحات استاندار اصفهان درباره فرونشست‌ها + فیلم
young journalists club

فرونشست پل عابر پیاده در اصفهان

توضیحات استاندار اصفهان درباره فرونشست‌ها + فیلم
young journalists club

آخرین وضعیت ترمیم حفره در اتوبان شهید آقابابایی

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چشم غرب به موشک‌های ایران + فیلم
۳۳۳۵

چشم غرب به موشک‌های ایران + فیلم

۲۷ . شهريور . ۱۴۰۴
تجمعی به اسم ایرانی‌ها، اما با شرکت کننده‌های اجاره‌ای و خارجی + فیلم
۱۱۶۳

تجمعی به اسم ایرانی‌ها، اما با شرکت کننده‌های اجاره‌ای و خارجی + فیلم

۲۷ . شهريور . ۱۴۰۴
تصاویر دوربین مدار بسته از لحظه برخورد پهپاد یمنی در فلسطین اشغالی
۶۴۰

تصاویر دوربین مدار بسته از لحظه برخورد پهپاد یمنی در فلسطین اشغالی

۲۷ . شهريور . ۱۴۰۴
آخرین روز نمایشگاه نوشت‌افزار ایرانی + فیلم
۱۵۰

آخرین روز نمایشگاه نوشت‌افزار ایرانی + فیلم

۲۸ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
عجب مسئول نمیدنم چی بگم . عمو جون چرا قبلا پروژه های مترو و فاضلاب باعث فرونشست نمیشد؟
خانم گزارشگر محترم دیگه واقعا خسته شده از اینهمه طفره رفتن و فرار کردن بعضی مسوولان در حین مصاحبه.
آقا میگه فرونشست در بیابانهای اصفهان که سکونت نیست زیاد هست ولی خوب در شهر اصفهان زیاد هست. خوب این چه جمله ای هست شما گفتی؟! میخواست بگه تو شهر کمتره ولی واقعیت به ذهنش اجازه نداد دروغ بگه.
۰
۰
پاسخ دادن