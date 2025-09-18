\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0647\u062f\u06cc \u062c\u0645\u0627\u0644\u06cc\u200c\u0646\u0698\u0627\u062f\u060c \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u06cc\u06a9\u0633\u0631\u06cc \u0641\u06cc\u0644\u0645\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0641\u0631\u0648\u0646\u0634\u0633\u062a \u067e\u062e\u0634 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0627\u0635\u0644\u0627 \u0641\u0631\u0648\u0646\u0634\u0633\u062a \u0646\u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0
خانم گزارشگر محترم دیگه واقعا خسته شده از اینهمه طفره رفتن و فرار کردن بعضی مسوولان در حین مصاحبه.
آقا میگه فرونشست در بیابانهای اصفهان که سکونت نیست زیاد هست ولی خوب در شهر اصفهان زیاد هست. خوب این چه جمله ای هست شما گفتی؟! میخواست بگه تو شهر کمتره ولی واقعیت به ذهنش اجازه نداد دروغ بگه.