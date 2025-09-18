باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - سید احمد شفیعی معاون محیط زیست انسانی و رئیس اداره ارزیابی ادارهکل محیط زیست قم، درباره آخرین روند پروژه تصفیهخانه شهرک صنعتی شهاب، اهمیت این طرح در ارتقای شاخصهای زیستمحیطی را مورد توجه قرار داد و گفت: پروژه تصفیهخانه و شبکه فاضلاب شهرک صنعتی شهاب یکی از اولویتهای اساسی در مدیریت پسماندهای صنعتی استان است که با هدف کاهش بار آلایندهها سعی در حذف مواد آلی موجود در پساب های صنعتی و حفاظت از منابع آب زیرزمینی طراحی شده است.
او با بیان اینکه این پروژه تاکنون حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، افزود: با بهرهبرداری از این تصفیهخانه که ظرفیت تصفیه ۵۰۰ مترمکعب فاضلاب در روز را دارد و با روش لجن فعال اجرا شده، شاهد تحول چشمگیری در کنترل آلودگیهای ناشی از فعالیتهای صنعتی خواهیم بود.
شفیعی ضمن قدردانی از همکاری شرکت شهرکهای صنعتی و دستگاههای اجرایی مرتبط، تصریح کرد: اجرای این پروژه نهتنها پاسخ به دغدغههای زیستمحیطی منطقه است، بلکه زمینهساز توسعه پایدار و ارتقای استانداردهای تولید در شهرک صنعتی شهاب خواهد بود.
او همچنین بر ضرورت تسریع در تکمیل مراحل باقیمانده و راهاندازی سامانههای پایش آنلاین تأکید کرد و گفت: پایش مستمر کیفیت خروجی تصفیهخانه و نظارت بر عملکرد آن، از الزامات قانونی و اخلاقی در حفاظت از محیط زیست است.
گفتنی است استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب (چاپ و نشر)، سلفچگان، محمودآباد، ثامن الائمه (ع)، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.