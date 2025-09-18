براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۶ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز در شهر های خرمشهر۱۵۱، ماهشهر ۱۷۵ و هویزه ۱۷۱ میکروگرم بر متر مکعب بوده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی است.

همچنین این شاخص در امیدیه ۱۱۴، بهبهان ۱۴۴ و شادگان ۱۳۲ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهر دهدز پاک و در شهرهای آبادان ، آغاجری، اندیمشک،اندیکا، اهواز ، ایذه، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز ، شوش، گتوند، لالی، ملاثانی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور