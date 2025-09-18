سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر از معرفی ۴ شالیکوبی به دلیل عدم ثبت موجودی کالا در سامانه جامع انبار‌ها به تعزیرات حکومتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - معصومه صفری اوریمی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر گفت: نظارت بر ۱۱ واحد شالیکوبی انجام شد که ۴ واحد به دلیل تخلف تشکیل پرونده و به تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شدند.

او افزود: این چهار واحد شالیکوبی به دلیل عدم ثبت موجودی کالا در سامانه جامع انبار‌ها به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شده است.

صفری اوریمی ادامه داد: این بازرسی مشترک متشکل از بازرسان اتحادیه شالیکوبی داران، صمت و جهاد کشاورزی بوده است و نظارت و بازرسی به صورت جدی در این شهرستان ادامه دارد و با متخلفان برخورد می‌شود.

او گفت: این طرح با هدف حمایت حقوق مصرف کنندگان و کشاورزان انجام می‌شود و همه واحد‌های شالیکوبی موظفند موجودی خود را در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نمایند تا تخلفی صورت نگیرد.

