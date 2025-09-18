باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مرتضی مهرزاد، محمدرضا حامد زاده و علیرضا یداللهی به عنوان بازیکن و امین اصغری و رمضان صالحی به عنوان مربی در در اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته حضور می‌یابند.

دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان از امروز با حضور ۱۶ بازیکن به میزبانی مشهد آغاز می‌شود.

دور جدید تمرینات تیم ملی والیبال نشسته برای آمادگی جهت حضور در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس آمریکا از بیست و هفتم شهریور تا سوم مهرماه برگزار خواهد شد.

مهدی بابادی و علی اکبری (خراسان رضوی)، محمد نعمتی، جمال نظری و وحید بایلری (گلستان)، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی و امیر رضا میرزایی (تهران)، مرتضی مهرزاد، محمدرضا حامد زاده و علیرضا یدالهی (مازندران)، میثم حاج بابایی (آذربایجان شرقی)، مسعود امامی (کرمانشاه)، میثم علیپور (گیلان)، داوود علیپوریان (قزوین) و حسین گلستانی (قم)، بازیکنانی هستند که توسط هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته به اردو فرا خوانده شدند.