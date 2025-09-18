۳ بازیکن و ۲ مربی مازندرانی از امروز در دور جدید اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته شرکت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مرتضی مهرزاد، محمدرضا حامد زاده و علیرضا یداللهی به عنوان بازیکن و امین اصغری و رمضان صالحی به عنوان مربی در در اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته حضور می‌یابند.

دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان از امروز با حضور ۱۶ بازیکن به میزبانی مشهد آغاز می‌شود.

دور جدید تمرینات تیم ملی والیبال نشسته برای آمادگی جهت حضور در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس آمریکا از بیست و هفتم شهریور تا سوم مهرماه برگزار خواهد شد.

مهدی بابادی و علی اکبری (خراسان رضوی)، محمد نعمتی، جمال نظری و وحید بایلری (گلستان)، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی و امیر رضا میرزایی (تهران)، مرتضی مهرزاد، محمدرضا حامد زاده و علیرضا یدالهی (مازندران)، میثم حاج بابایی (آذربایجان شرقی)، مسعود امامی (کرمانشاه)، میثم علیپور (گیلان)، داوود علیپوریان (قزوین) و حسین گلستانی (قم)، بازیکنانی هستند که توسط هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته به اردو فرا خوانده شدند.

برچسب ها: والیبال نشسته ، تیم ملی والیبال نشسته
خبرهای مرتبط
صعود چالوس و آمل به فینال لیگ والیبال نشسته مازندران
پایان مرحله مقدماتی لیگ والیبال نشسته مازندران
جام قهرمانی لیگ والیبال نشسته مازندران به چالوس رفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درگیری خانوادگی منجر به قتل پدر و مادر شد
پرونده موبایل موسوی با پنج هزار شاکی به‌زودی به نتیجه می‌رسد
هشدار آبگرفتگی و سیلاب در مازندران
جاده‌های شمال زیر بار محدودیت‌های ترافیکی
پرونده شالیکوبی های متخلف قائم شهر روی میز تعزیرات
واحد‌های عرضه‌کننده سموم زیر ذره‌بین جهاد کشاورزی
۵ مازندرانی در اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته
آخرین اخبار
۵ مازندرانی در اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته
درگیری خانوادگی منجر به قتل پدر و مادر شد
پرونده موبایل موسوی با پنج هزار شاکی به‌زودی به نتیجه می‌رسد
هشدار آبگرفتگی و سیلاب در مازندران
پرونده شالیکوبی های متخلف قائم شهر روی میز تعزیرات
واحد‌های عرضه‌کننده سموم زیر ذره‌بین جهاد کشاورزی
جاده‌های شمال زیر بار محدودیت‌های ترافیکی
ایران اسلامی از جنگ ترکیبی با انسجام ملی عبور کرد
هیات ووشو نور نماینده مازندران در لیگ جوانان کشور
ناآرامی امواج خزری؛ هشدار نارنجی صادر شد
فرونشست پنهان در دشت‌های شرق مازندران و استان گلستان فاجعه‌بار است
تاکید بر استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری چین در مازندران