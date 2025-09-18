باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم رونمایی از دو اثر علمی جدید پژوهشکده شورای نگهبان به زبان عربی با حضور رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق و جمعی از شخصیت‌ها و اساتید دانشگاه‌های ایران و عراق و مسؤلان انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد ۲۰۲۵ برگزار شد.

دو کتاب حقوقی «اسس القانون الدستوری للجمهوریة الاسلامیة فی ایران» و «التعرف علی القانون الدستوری للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة» که به تازگی در پژوهشکده شورای نگهبان تألیف، ترجمه و به زبان عربی چاپ شده است، برای نخستین بار در غرفه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد رونمایی و عرضه شد.

کتاب «اسس القانون الدستوری للجمهوریة الاسلامیة فی ایران» نوشته حضرت آیت الله کعبی استاد، حوزه و دانشگاه و نماینده مجلس خبرگان رهبری است و به تبیین مبانی قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

کتاب «التعرف علی القانون الدستوری للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة» نیز توسط جمعی از پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان تألیف و با همکاری جامعۀ المصطفی العالمیۀ ترجمه شده و مخاطب با مطالعه آن شناخت کامل و جامعی نسبت به نظام حقوقی سیاسی ایران و فصول مختلف قانون اساسی و ساختار حاکمیت و وظایف دولت و حقوق ملت پیدا می‌کند.

گفتنی است در این دوره از نمایشگاه بغداد تعداد ۲۵ عنوان کتاب با موضوع آشنایی با ساختار و مبانی فقهی حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، صلاحیت‌ها و نظرات شورای نگهبان و قوانین و مقررات ایران به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی از سوی انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان عرضه و به مخاطبان ارائه شده است.