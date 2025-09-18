مراسم رونمایی از دو اثر علمی جدید پژوهشکده شورای نگهبان به زبان عربی با حضور رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد ۲۰۲۵ برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم رونمایی از دو اثر علمی جدید پژوهشکده شورای نگهبان به زبان عربی با حضور رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق و جمعی از شخصیت‌ها و اساتید دانشگاه‌های ایران و عراق و مسؤلان انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد ۲۰۲۵ برگزار شد.

دو کتاب حقوقی «اسس القانون الدستوری للجمهوریة الاسلامیة فی ایران» و «التعرف علی القانون الدستوری للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة» که به تازگی در پژوهشکده شورای نگهبان تألیف، ترجمه و به زبان عربی چاپ شده است، برای نخستین بار در غرفه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد رونمایی و عرضه شد.

دو اثر علمی پژوهشکده شورای نگهبان در نمایشگاه کتاب بغداد

کتاب «اسس القانون الدستوری للجمهوریة الاسلامیة فی ایران» نوشته حضرت آیت الله کعبی استاد، حوزه و دانشگاه و نماینده مجلس خبرگان رهبری است و به تبیین مبانی قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

کتاب «التعرف علی القانون الدستوری للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة» نیز توسط جمعی از پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان تألیف و با همکاری جامعۀ المصطفی العالمیۀ ترجمه شده و مخاطب با مطالعه آن شناخت کامل و جامعی نسبت به نظام حقوقی سیاسی ایران و فصول مختلف قانون اساسی و ساختار حاکمیت و وظایف دولت و حقوق ملت پیدا می‌کند.

مراسم رونمایی از دو اثر علمی پژوهشکده شورای نگهبان در نمایشگاه کتاب بغداد

گفتنی است در این دوره از نمایشگاه بغداد تعداد ۲۵ عنوان کتاب با موضوع آشنایی با ساختار و مبانی فقهی حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، صلاحیت‌ها و نظرات شورای نگهبان و قوانین و مقررات ایران به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی از سوی انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان عرضه و به مخاطبان ارائه شده است.

دو اثر علمی جدید پژوهشکده شورای نگهبان در نمایشگاه کتاب بغداد

رونمایی از دو اثر علمی جدید پژوهشکده شورای نگهبان در نمایشگاه کتاب بغداد
رونمایی از دو اثر علمی جدید پژوهشکده شورای نگهبان در نمایشگاه کتاب بغداد
