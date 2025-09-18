باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت جنگ اسرائیل روز چهارشنبه ادعا کرد که توسعه یک سلاح لیزری که تا پایان سال عملیاتی خواهد شد تا دفاع هوایی چندسطحی این رژیم را تقویت کند، تکمیل شده است.
به گفته یک بیانیه وزارتخانه، لیزر ۱۰۰ کیلوواتی پرتو آهنی(Iron Beam)، که توسط رافائل و البیت ت وسعه یافته است، در یک سری آزمایشها در جنوب اسرائیل با موفقیت پهپادها، راکتها، خمپارهها و هواپیماها را رهگیری کرد.
این سامانه در ماههای آینده در سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین ادغام خواهد شد و لایه محافظتی دیگری را ارائه خواهد داد.
وزارتخانه نرخ رهگیری این سامانه را که محدودیتهای فنی متعددی دارد و در هوای ابری قابل استفاده نیست، افشا نکرد. این فناوری به عنوان یک راه ارزانتر برای دفع پهپادها و سایر پرتابهها تبلیغ شده است، به طوری که هزینه هر رهگیری کمتر از ۵ دلار است. سامانههای فعلی مبتنی بر موشک، دهها هزار دلار در ازای هر برخورد هزینه دارند.
منبع: بلومبرگ