شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی آب طولانی مدت در بندر دیر استان بوشهر ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قطعی آب یا کاهش فشار آب موضوع جدید نیست و هرساله با افزایش دما و مصرف آب در تابستان، شهروندان با مشکلات مشابه مواجه می‌شوند.امسال نیز همزمان با بالا رفتن دما، افت فشار در اقصی نقاط شهر به یک نگرانی عمومی تبدیل شده است. با وجود اینکه روز‌های پایانی تابستان را می‌گذرانیم؛ اما همچنان شهروندان در اقصی نقاط کشور شاهد قطعی طولانی مدت آب هستند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی طولانی مدت آب دیر در استان بوشهر خبر داد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد. 

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام و وقت بخیر از شروع شهریور قطعی اب هم در استان بوشهر شروع شده بندر دیر وضعیت اب افتضاح است امروز ۴روز است که آب کامل قطع هست هیچ کسی هم پاسخگو نیست. ‬‏از سوی دیگر وضعیت پوشاک و مواد غذایی هم مناسب نیست و اجناس را گران‌تر به مردم می‌فروشند. لطفا پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: قطعی آب شرب ، مشکلات مردم ، اداره آب
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان شمالی؛
قطعی مکرر آب اهالی روستای جهان را به دردسر انداخت + عکس
شهروندخبرنگار تهران؛
کلافگی اهالی بخش رودبار قصران از قطعی مکرر آب
قطعی مداوم آب صدای اهالی محله تهران ویلا را درآورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
هزینه پرداخت کتاب بر دوش والدین روستای ام اطمیر اهواز
قطعی طولانی مدت آب صدای اهالی بندر دیر را درآورد
فرسودگی جاده روستای الیف رانندگان را به دردسر انداخت + فیلم
آوازه تاخیر در تحویل کوئیک؛مشتریان را نگران کرد
برگزاری جشن شکوه نخبگان و استعداد‌های برتر کمیته امداد امام خمینی (ره) در نیشابور + عکس و فیلم
ترویج فرهنگ مدیریت مصرف آب در خانه کودکان و نوجوان بهزیستی حضرت مریم (س) نیشـابور + عکس
رنجش شهروند مشهدی از روشن ماندن لامپ های پارک ثامن مشهد + عکس
سروده شاعر گرگانی در روز شعر و ادب و پارسی
طبیعت تابستانه روستای جغدان در یک نکاه + فیلم