شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی آب طولانی مدت در بندر دیر استان بوشهر ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قطعی آب یا کاهش فشار آب موضوع جدید نیست و هرساله با افزایش دما و مصرف آب در تابستان، شهروندان با مشکلات مشابه مواجه می‌شوند.امسال نیز همزمان با بالا رفتن دما، افت فشار در اقصی نقاط شهر به یک نگرانی عمومی تبدیل شده است. با وجود اینکه روز‌های پایانی تابستان را می‌گذرانیم؛ اما همچنان شهروندان در اقصی نقاط کشور شاهد قطعی طولانی مدت آب هستند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی طولانی مدت آب دیر در استان بوشهر خبر داد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و وقت بخیر از شروع شهریور قطعی اب هم در استان بوشهر شروع شده بندر دیر وضعیت اب افتضاح است امروز ۴روز است که آب کامل قطع هست هیچ کسی هم پاسخگو نیست. ‬‏از سوی دیگر وضعیت پوشاک و مواد غذایی هم مناسب نیست و اجناس را گران‌تر به مردم می‌فروشند. لطفا پیگیری کنید.

