شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از هزینه دریافت کتاب در برخی از مدارس روستای ام اطمیر در شهرستان اهواز استان خوزستان ابراز نارضایتی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس موضوع دریافت وجه هنگام ثبت نام دانش آموزان در مدارس دولتی موضوعی است والدین را رنجیده خاطر می‌کند. هم اکنون که در آستانه بازگشایی مدارس هستیم؛ این مشکل بیشتر خودنمایی می‌کند.

به گفته شهروندخبرنگار ما والدین روستای‌ام اطمیر در شهرستان اهواز استان خوزستان مجبور هستند برای دریافت کتاب تحت عناوین مختلف مبالغی را بپردازند.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام خدمت کانال باشگاه خبرنگاران من از اهواز هستم. لطفاً صدای مارا به گوش مسئولان برسانید اینجا امسال برای مدارس دولتی از هر دانش آموز روستایی‌ام اطمیر سه کیلومتری اهواز نفری ۱۵۰ هزار تومان جهت بیمه و کرایه حمل و نقل کتاب باید پرداخت کنیم. در صورتی که ما هزینه خرید کتاب‌ها را کامل پرداخت کرده‌ایم و اینجا با مبالغ بالاتر از مردم به بهانه پول بیمه دانش آموزان و حمل و نقل چنین مبلغی را باید به صورت نقدی پرداخت کنیم. مدرسه دیگر نیز از هر دانش آموزی ۲۵۰ هزار تومان درخواست کرده است. لطفاً پیگیری کنید.

