شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از هزینه دریافت کتاب در برخی از مدارس روستای ام اطمیر در شهرستان اهواز استان خوزستان ابراز نارضایتی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس موضوع دریافت وجه هنگام ثبت نام دانش آموزان در مدارس دولتی موضوعی است والدین را رنجیده خاطر می‌کند. هم اکنون که در آستانه بازگشایی مدارس هستیم؛ این مشکل بیشتر خودنمایی می‌کند.
به گفته شهروندخبرنگار ما والدین روستای‌ام اطمیر در شهرستان اهواز استان خوزستان مجبور هستند برای دریافت کتاب تحت عناوین مختلف مبالغی را بپردازند.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام خدمت کانال باشگاه خبرنگاران من از اهواز هستم. لطفاً صدای مارا به گوش مسئولان برسانید اینجا امسال برای مدارس دولتی از هر دانش آموز روستایی‌ام اطمیر سه کیلومتری اهواز نفری ۱۵۰ هزار تومان جهت بیمه و کرایه حمل و نقل کتاب باید پرداخت کنیم. در صورتی که ما هزینه خرید کتاب‌ها را کامل پرداخت کرده‌ایم و اینجا با مبالغ بالاتر از مردم به بهانه پول بیمه دانش آموزان و حمل و نقل چنین مبلغی را باید به صورت نقدی پرداخت کنیم. مدرسه دیگر نیز از هر دانش آموزی ۲۵۰ هزار تومان درخواست کرده است. لطفاً پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: هزینه کتاب ، مدارس دولتی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
گلایه والدین تهرانی از پرداخت وجه کتاب در برخی از مدارس
رنجش والدین از دریافت شهریه در برخی از مدارس دولتی
پایین بودن حقوق و مزایای خدمتگزاران مدارس از زبان شهروندخبرنگار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری جشن شکوه نخبگان و استعداد‌های برتر کمیته امداد امام خمینی (ره) در نیشابور + عکس و فیلم
رنجش شهروند مشهدی از روشن ماندن لامپ های پارک ثامن مشهد + عکس
ترویج فرهنگ مدیریت مصرف آب در خانه کودکان و نوجوان بهزیستی حضرت مریم (س) نیشـابور + عکس
سروده شاعر گرگانی در روز شعر و ادب و پارسی
طبیعت تابستانه روستای جغدان در یک نکاه + فیلم
آوازه تاخیر در تحویل کوئیک؛مشتریان را نگران کرد
فرسودگی جاده روستای الیف رانندگان را به دردسر انداخت + فیلم
قطعی طولانی مدت آب صدای اهالی بندر دیر را درآورد
هزینه پرداخت کتاب بر دوش والدین روستای ام اطمیر اهواز
آخرین اخبار
هزینه پرداخت کتاب بر دوش والدین روستای ام اطمیر اهواز
قطعی طولانی مدت آب صدای اهالی بندر دیر را درآورد
فرسودگی جاده روستای الیف رانندگان را به دردسر انداخت + فیلم
آوازه تاخیر در تحویل کوئیک؛مشتریان را نگران کرد
برگزاری جشن شکوه نخبگان و استعداد‌های برتر کمیته امداد امام خمینی (ره) در نیشابور + عکس و فیلم
ترویج فرهنگ مدیریت مصرف آب در خانه کودکان و نوجوان بهزیستی حضرت مریم (س) نیشـابور + عکس
رنجش شهروند مشهدی از روشن ماندن لامپ های پارک ثامن مشهد + عکس
سروده شاعر گرگانی در روز شعر و ادب و پارسی
طبیعت تابستانه روستای جغدان در یک نکاه + فیلم
مشکلات انتقال سهام متوفیان بعد از تیرماه ۹۹ پیگیری شد
دومین روز از مانور سراسری پایش داروخانه‌های گیاه‌پزشکی در نیشابور + عکس